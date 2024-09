Sabrina Salerno: la rivelazione shock: 'Sto per operarmi per un tumore al seno, la prevenzione mi ha salvato”

La nota showgirl ha annunciato ai suoi fans di doversi sottoporre ad un intervento per un nodulo maligno che le è stato trovato durante un normale controllo di prevenzione

Sabrina Salerno, icona degli anni '80 e cantante italiana amatissima, ha recentemente condiviso con i suoi fan una notizia toccante e personale. Tramite un post sul suo profilo Instagram, la 56enne ha rivelato di essere pronta a sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo maligno al seno. La scoperta è avvenuta durante una mammografia di routine a luglio, un esame che Salerno effettua ogni anno.

Nell'annuncio, la showgirl si mostra in ospedale, visibilmente provata ma anche determinata ad affrontare questa sfida con coraggio. "Ci siamo", ha scritto, parlando apertamente delle sue paure, dell'ansia che ha accompagnato questi ultimi mesi, ma anche della speranza che la prevenzione e la diagnosi precoce possono offrire.

Le parole di Sabrina Salerno

"Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita".

Antonella Clerici ha esprelsso la sua solidarieta a Sarbina Salerno

Le reazioni al post della showgirl

Il post di Sabrina Salerno ha toccato e in poco tempo ha ricevuto l'affetto di numerose celebrità e fan. Tra i tanti messaggi di sostegno spiccano quelli di Simona Ventura, che ha scritto "Forza Sabri", Asia Argento le ha fatto sapere di esserle vicina così come tanti altri colleghi e persone comuni.

Grande Fratello 2024: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato prime incomprensioni dopo le lacrime nella sauna

Tra i messaggi di incoraggiamento c'è stato anche quello di Antonella Clerici, che ha recentemente affrontato un delicato intervento alle ovaie. Sabrina Salerno ha scelto di rendere pubblica la sua esperienza per sensibilizzare ulteriormente sull'importanza della prevenzione. Il suo messaggio risuona forte: il controllo e la diagnosi precoce possono fare la differenza nella lotta contro il cancro.