Sabrina Ferilli e la frecciata a Giorgia Meloni dopo la vittoria elettorale

Sabrina Ferilli dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 2022 ha ironizzato sulla proverbiale puntualità dei treni durante l'era fascista. L'attrice ha pubblicato una foto nelle storie di Instagram con la scritta 'il treno viaggia in orario'.

C'era un tempo in cui i treni arrivavano sempre in orario ed era il ventennio fascista, questa almeno è la leggenda che è stata tramandata dai nostri nonni. Sabrina Ferilli nelle sue storie di Instagram, senza mai nominarla, ha voluto affondare Giorgia Meloni, la vincitrice delle lezioni, ricordandone la matrice marcatamente di destra. Nella foto è inquadrato un monitor della stazione con la scritta: "Il treno viaggia in orario", nella caption si legge "Nuova era".

Il mito della puntualità dei treni fu preso in giro, in maniera sublime, anche da Massimo Troisi in Le vie del Signore sono finite, ambientato nel ventennio fascista. Ad una sostenitrice del duce che gli dice: "Da quando c'è lui treni in orario, tutto in ordine" replica: "Per fare arrivare i treni in orario mica c'era bisogno di farlo capo del governo: bastava farlo capostazione".

Sabrina Ferilli è stata impegnata anche a rispondere agli insulti di utenti di destra, uno dei quali si è riferito a lei appellandola: "Comunista di merda_". L'attrice romana non si è scomposta e gli ha replicato: "De merda no, quella è sostanza tua".