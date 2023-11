Ryan Reynolds coinvolge Grant Gustin nel nuovo spot video della sua MNTN

Ryan Reynolds ha coinvolto Grant Gustin, protagonista della serie The Flash per un nuovo spot di MNTN.

La giovane star del piccolo schermo ha nel video il ruolo di Seymour Roas, Chief Performance Office dell'azienda.

Il video

Lo scopo del nuovo divertente video è promuovere le attività di MNTN, che sviluppa software in grado di aiutare le aziende a investire in spazi pubblicitari in modo più semplice ed efficace in televisione.

Sul sito ufficiale della società c'è persino un'intera pagina dedicata a Seymour che, come si riporta online, crede che la tv dovrebbe essere gestita come le ricerche ai pagamenti e i social. Secondo il profilo pubblicato online con le foto di Grant Gustin, Seymour ha come genitori Anita Roas ed E. Normous Roas, e la sua frase preferita sarebbe "Uno sconosciuto è solo un amico che non ho ancora aggiunto su LinkedIn".

Ryan Reynolds loda inoltre il dipendente dichiarando che "Lavora in modo più intelligente, non più duramente... Ma inoltre curiosamente veloce".

Il protagonista di Deadpool anche nel video compie una battuta sulla velocità e sulle attività compiute "in un flash", chiaro riferimento a Barry Allen, ammettendo poi "Pensavo che sarebbe stato più divertente".

Il filmato si conclude poi con un'esilarante scambio di battute. La star canadese dichiara: "Non preoccuparti, sarai sempre il mio Barry". Gustin replica quindi "Tu sarai sempre il mio Hal", suscitando la reazione di Reynolds che ammette "Quello mi fa male Seymour" in risposta al riferimento a Lanterna verde.