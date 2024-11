Rust, il regista del film con Alec Baldwin è comprensivo con le persone che non vogliono vedere il film

Il regista di Rust Joel Souza è speranzoso che le persone diano una possibilità al film nonostante l'indecisione causata dall'incidente sul set in cui è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e lo stesso Souza è rimasto ferito.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Joel Souza ha ripercorso la sua collaborazione con Alec Baldwin, ha ricordato la collega tragicamente scomparsa e ha parlato della reazione del pubblico, in occasione della prima mondiale del film in Polonia.

Comprensione

Joel Souza ha dichiarato di comprendere le persone che decideranno di non vedere il film:"Se le persone non vogliono vederlo, per qualsiasi motivo, non devono farlo e non porterò rancore. Ma quello che spero è che gli diano una possibilità, che osservino da vicino gli aspetti visivi, in particolare la fotografia".

Alec Baldwin in una scena di Sotto il cielo delle Hawaii

Il regista sostiene che vedere il film sarebbe un'opportunità unica per vedere attraverso gli occhi di Halyna Hutchins, per comprendere come lei vedeva il mondo. Souza ha sottolineato come parecchie persone siano tornate sul set per finire il film in suo onore, e vorrebbe che le persone conoscano Halyna Hutchins non solo perché è scomparsa in circostanze tragiche ma per il suo talento e il suo lavoro.

Sparatoria e processo

Halyna Hutchins è scomparsa a soli 42 anni il 21 ottobre 2021 quando dall'arma impugnata da Alec Baldwin è esploso un colpo di pistola nel corso di una prova sul set in Nuovo Messico. Souza è stato colpito ad una spalla dal proiettile mentre l'attore ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto.

Torino Film Festival, Alec Baldwin riceverà il premio alla carriera

La star ha sempre dichiarato di non essere stato messo al corrente della presenza di un proiettile vero all'interno della pistola. Dopo l'incriminazione per omicidio colposo a gennaio, nel mese di luglio il procedimento è stato archiviato perché gli avvocati dell'attore hanno dimostrato che l'accusa aveva occultato prove chiave.

Hannah Gutierrez-Reed, responsabile delle armi sul set di Rust, è stata condannata per omicidio colposo ad una pena di 18 mesi di carcere.