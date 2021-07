Russell Crowe in fila con 7.000 australiani per vaccinarsi contro il Covid-19

Russell Crowe fa la fila con migliaia di australiani per ottenere la sua prima dose del vaccino, mentre esorta gli altri a fare lo stesso.

Russell Crowe ha rivelato di aver ricevuto la sua prima dose del vaccino contro il Covid-19. L'attore cinquantasettenne si è unito a una fila di migliaia di persone per vaccinarsi questa domenica, prima di sollecitare i suoi compatrioti a fare lo stesso.

Il giorno sbagliato: Russell Crowe in una sequenza del film

"Ecco come ho trascorso la mia domenica. In fila con altri 7000 bravi cittadini per ottenere la prima dose del vaccino. Prenota il tuo tramite NSW Health", ha twittato Crowe aggiungendo anche una foto della coda, apparentemente infinita.

Russell si unisce a una lunga lista di celebrità che hanno scelto di farsi vaccinare tra le quali figura anche il presentatore radiofonico Kyle Sandilands, il presentatore del programma Today Karl Stefanovic e il comico Andy Lee.

Sandilands, a proposito del vaccino, ha dichiarato: "Cari ascoltatori, credo di aver saltato almeno settanta posti mentre ero in fila. Ma questo è quello che succede quando sei bianco, vecchio, grasso, maschio e una celebrità. Il privilegio esiste ancora".