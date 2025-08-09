Rupert Grint torna nel video di Ed Sheeran “A Little More” dopo 14 anni dal successo di “Lego House”

Ed Sheeran ha lanciato il nuovo video musicale del singolo "A Little More", con un ospite d'eccezione: Rupert Grint. L'attore, famoso soprattutto per aver interpretato Ron Weasley nella saga di Harry Potter, torna a vestire i panni di un fan ossessionato da Sheeran, esattamente come nel celebre video di "Lego House" del 2007.

Il nuovo video mostra come il personaggio di Grint non riesca a liberarsi dall'immagine di Sheeran, che gli appare ovunque: sui cartelloni pubblicitari, in palestra, in televisione e perfino sul grande schermo. La scena più sorprendente arriva quando il fan è sull'altare, pronto a sposarsi, e la sposa si trasforma proprio in Ed Sheeran, sottolineando la profonda ossessione del protagonista.

Un ritorno atteso dopo più di un decennio

Rupert Grint e Ed Sheeran non collaboravano dal video di "Lego House", pubblicato 14 anni fa, un progetto che aveva riscosso un grande successo e l'affetto dei fan. Giovedì scorso, Ed Sheeran ha condiviso il video di "A Little More" sui propri canali social, accompagnandolo da un messaggio di ringraziamento a Grint: "Non lavoravo con Rupert da tantissimo tempo, quindi non sapevo se avrebbe accettato di partecipare a questa nuova idea. Sono davvero felice che l'abbia fatto. Il video è divertente, folle e la ripresa più lunga che abbia mai fatto, con numerosi cambi d'abito. Grazie, Rupert, per esserti lanciato in questo progetto con così tanto entusiasmo".

[video id= yt=O_0Wn73AnC8&t=36s]

Il testo di "A Little More" parla di sentimenti contrastanti e difficili da gestire dopo la fine di una relazione, un tema che si riflette nel comportamento del fan interpretato da Grint nel video. Sheeran ha commentato la risposta positiva dei fan, incoraggiandoli a creare video ispirati alla canzone per esprimere le proprie esperienze amorose: "Pubblicare qualcosa di così personale è sempre una sfida, ma più i testi sono sinceri, più le persone riescono a identificarsi. E poi, chi avrebbe mai detto che sarei stato così bravo in abito da sposa?", ha scherzato.

Il singolo fa parte dell'ottavo album in studio di Ed Sheeran, intitolato Play, previsto in uscita il 12 settembre.