RuPaul’s Drag Race: Chi Chi DeVayne è morta a 34 anni

Chi Chi DeVayne, protagonista dello show RuPaul's Drag Race è morta il 20 agosto 2020 a soli 34 anni, a seguito di una battaglia contro la polmonite, Lo stesso RuPaul ha condiviso sui social un post di cordoglio per la prematura scomparsa della celebre drag queen.

L'universo delle drag queen ha perso in queste ore una star molto nota al grande pubblico, complici le sue apparizioni in RuPaul's Drag Race (America's Next Drag Queen) e in RuPaul's Drag Race All Stars. Zavion Davenport - questo il vero nome dell'artista - che da anni portava in scena Chi Chi DeVayne, ha dovuto fare i conti con una serie di problemi di salute. La scorsa settimana ha avuto luogo il ricovero in ospedale per una polmonite, mentre un un ulteriore ricovero era avvenuto nel mese di luglio per sospetta insufficienza renale. DeVayne ha inoltre vissuto con la sclerodermia, una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca organi, vasi sanguigni e tessuti. Soltanto il 15 agosto, DeVayne è apparsa su Instagram per dire ai fan che era tornata in ospedale e per chiedere a tutti di pregare per lei, chiudendo con un "Tornerò presto".

Non poteva quindi mancare l'omaggio di RuPaul, celebre personaggio che presta il nome ai programmi che hanno reso famosa DeVayne. Sull'account social di Drag Race è stata condivisa questa sua dichiarazione: "Ho il cuore spezzato nell'apprendere della morte di Chi Chi DeVayne. Sono così grato che abbiamo avuto modo di godere della sua anima gentile e bella. Ci mancherà moltissimo, non sarà mai dimenticata. Possa il suo spirito generoso e amorevole splendere su tutti noi. A nome di VH1, World of Wonder, il cast e la troupe di RuPaul's Drag Race, esprimo la mia più profonda compassione dalla nostra famiglia alla sua".

"I am heartbroken to learn of the passing of Chi Chi DeVayne.

I am so grateful that we got to experience her kind and beautiful soul.

She will be dearly missed, but never forgotten. May her generous and loving spirit shine down on us all." –RuPaul (1/2) pic.twitter.com/iN3oT3R2dG — RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) August 20, 2020

Parole toccanti che lasciano emergere tutto l'affetto che Chi Chi DeVayne era riuscita a guadagnarsi nel corso della sua vita, sia sul set che al di fuori di esso. Sin dalla tenera età sapeva di dover diventare una star, come aveva raccontato lei stessa davanti alle telecamere: "Sono sempre stata una piccola performer. Mio zio metteva in scena spettacoli con tutti noi cugini e mia madre ha visto qualcosa in me, tanto da farmi iscrivere ad una scuola di ballo". Anche i suoi amici e colleghi hanno pubblicato messaggi di cordoglio sui social, come la drag queen Trixie Mattel che ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a DeVayne, aggiungendo tre cuori e la didascalia "una regina iconica che tutti nel nostro settore ameranno per sempre".

❤️❤️❤️ an iconic queen literally everyone in our industry will always love. pic.twitter.com/UspJ3KzQaC — Trixie Mattel (@trixiemattel) August 20, 2020

Di recente, Chi Chi DeVayne è apparsa in un episodio di Little America, la serie Apple che racconta le storie degli immigrati americani.