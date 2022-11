Run for the money, su Netflix in streaming da oggi

Run for the money, il reality show giapponese ispirato all'omonimo show del 2004, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 15 novembre 2022.

Run for the money, il reality show giapponese ispirato all'omonimo show del 2004, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 15 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Run for the Money è un reality in cui i partecipanti sono personaggi famosi e possono vincere un premio in denaro in base al tempo trascorso scappando da un gruppo di cacciatori. Se non si fanno catturare fino alla fine, vinceranno una grossa somma. Sceglieranno di arrendersi o continueranno a correre fino alla fine per i soldi e l'orgoglio?

Run for the Money è da 18 anni un game show popolare tra le persone di tutte le età in Giappone da quando è stato originariamente trasmesso su Fuji TV nel 2004. Questo famoso show, ispirato a "onigokko", il tradizionale gioco giapponese, racchiude quante più emozioni possibili ed è diventato il punto di riferimento per i giochi di sopravvivenza in Giappone. Ha vinto il miglior programma di gioco o quiz agli Asian Television Awards nel 2009 ed è stato nominato per il miglior programma di intrattenimento agli International Emmy Awards nel 2010. Dopo essere stato trasmesso in televisione in Giappone e in numerose altre nazioni asiatiche, la serie è diventata un grande successo, tanto da ispirare quest'ulteriore serie.