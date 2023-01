Ruido - Una voce che non si spegne, su Netflix in streaming da oggi

Ruido - Una voce che non si spegne, il nuovo film di Natalia Beristain, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 11 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Julia è una madre alla ricerca di sua figlia, che è stata tra le tante vittime di crimini violenti. Nel suo viaggio scopre molte cose e si ritrova in una comunità di donne che stanno attraversando situazioni simili. Incontra molte famiglie le cui vite sono state sconvolte proprio a causa della violenza sulle donne. Formando un'inattesa connessione con le altre vittime, Julia continua a cercare la sua amata figlia Ger.

Julieta Egurrola assume il ruolo del personaggio principale chiamato Julia. L'altro cast di supporto include Teresa Ruiz come Abril Escobedo, Erick Israel Consuelo come Asistente Fiscal, Arturo Beristáin come Arturo, Alphonso Escobedo come Hombre, Mariana Giménez come Comandanta, Mauricio Calderon Mora come Secretario Cassandra e Adrian Vazquez come Fiscal Zamudio Rodriguez. Natalia Beristáin Egurrola è una regista cinematografica messicana diplomata presso il Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Chamaca Films e nel 2012 Natalia ha ricevuto il premio per il Miglior Lungometraggio Messicano al Festival Internazionale di Cine de Morelia (FICM) con la sua opera prima No quiero dormir sola.