Rosy Abate - La serie: terza puntata in replica stasera su Canale5

Rosy Abate - La serie torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la terza puntata in replica. Mediaset ha pensato così di ingannare l'attesa per gli spettatori che attendono con trepidazione il ritorno della "regina di Palermo", pur se la nuova stagione non ha ancora una data di messa in onda.

La trama della terza puntata vede Rosy (Giulia Michelini) in partenza per Roma, dove suo figlio vive con Regina e Roberto Mainetti (Raniero Monaco di Lapio), esponenti dell'alta società della Capitale. La "regina di Palermo" per avvicinarsi a Leonardo, che non si ricorda di lei, diventa la sua baby sitter ma le troppe attenzioni nei confronti del bambino insospettiscono Regina. Intanto Rosy deve continuare a guardarsi le spalle. I suoi nemici, per farle del male, rischiano di colpire anche Leonardo. Curiosità: a interpretare Regina, la mamma adottiva di Leonardino, è Paola Michelini, sorella della protagonista Giulia.