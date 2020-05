Rossella Brescia in lacrime su Instagram per This is Us (video)

La ballerina Rossella Brescia è una delle tante fan italiane della serie This is Us insieme a Laura Pasini, Tosca e tanti altri.

Rossella Brescia in lacrime su Instagram; in un video postato sul social network, il compagno Luciano Cannito la riprende mentre singhiozza vedendo una scena di This is Us, la serie della NBC. Al suo post hanno risposto Laura Pasini, Tosca D'Aquino e Paola Perego.

Per i fan dei One Direction è il film documentario della loro boy band preferita, per gli amanti di Serie TV This Is Us è il titolo di uno dei migliori show in circolazione. Ora abbiamo scoperto che anche Rossella Brescia si commuove seguendo le avventure della famiglia Pearson.

Ieri su Instagram Rossella Brescia ha pubblicato un video in cui il compagno Luciano Cannito la riprende mentre piange a dirotto seduta sul pavimento con un fazzoletto tra le mani, poi la rivelazione: Rossella è in lacrime davanti al televisore mentre segue una scena con Mandy Moore, la protagonista di This is US. "non potete non vederla, stupenda", ha scritto la ballerina. Sotto il suo post Laura Pausini ha commentato "Sono anni che rompo le scatole a tutti perché va vista!!! Cambia la vita!". Anche Tosca si scioglie davanti alla serie con Milo Ventimiglia: "Amoreeeee ho pianto tanto anch'io! Mi fai commuovere!!".

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che la RAI trasmetterà l'adattamento italiano della serie creata da Dan Fogelman, il titolo provvisorio è Noi e sarà prodotta da Cattleya.