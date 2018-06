Roseanne Barr: un sito porno le offre un lavoro dopo la cancellazione di Pappa e Ciccia

Dopo la cancellazione della serie Pappa e Ciccia Roseanne Barr si ritrova ad affrontare una complicata situazione a livello professionale.

Lo studio XBlaze, specializzata in produzioni destinate a un pubblico di soli adulti, le ha però proposto di dare il via a un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta nel mondo del porno.

L'amministratore delegato della casa di produzione le ha infatti offerto 150.000 dollari per recitare in una scena destinata a XXXLBlaze inviandole una lettera: "Una parte di ciò che ti rende unica come attrice, imprenditrice e personalità nel mondo dei mezzi di comunicazione è il tuo atteggiamento, quello in cui credi e la franchezza con cui dici esattamente quello che pensi e dici. Alle volte questo ti può mettere nei guai, specialmente in questo mondo politicamente corretto in cui viviamo".

La missiva prosegue sottolineando: "Siamo certi che qualcuno come te, una superstar che è davvero ancora influente nella cultura pop contemporanea, può realizzare la performance della vita in un settore che permette alle sue star di essere se stesse".

Leggi anche: Sense8: un sito porno si offre di produrre la terza stagione!

Dillon ha inoltre aggiunto: "Roseanne Barr è un'icona che ha fatto parte del panorama della cultura americana per oltre 30 anni, e vogliamo celebrare il suo essere brillante e i suoi talenti unici con una scena destinata a XXXLBlaze".

Nel 2013 era invece stato lo studio Vivid Entertainment a offrirle la possibilità di girare dei film pornografici sostenendo: "Ci piacerebbe lavorare con lei. E' un'attrice comica iconica che ha cambiato il mondo della televisione".