Rosario Dawson ammette di essere bisessuale: "Non ho mai fatto coming out, ma credo di esserlo"

L'attrice Rosario Dawson esce allo scoperto e si dichiara bisessuale, dopo che per anni i fan hanno speculato sulla sua sessualità, durante una recente intervista in cui si è trovata a raccontare del suo rapporto con Cory Booker e sua figlia.

Rosario Dawson in occasione degli Independent Spirit Awards 2007

Durante una chiacchierata con il sito Bustle, Rosario Dawson ha confermato di essere bisessuale, dopo aver accennato al suo orientamento nel 2018 tramite un post dedicato al Pride Month: "Non è inesatto, ma non ho mai fatto coming out. Voglio dire, credo di averlo fatto ora"

L'attrice, che esce con l'ex candidato alla presidenza Cory Booker dalla fine del 2018, ammette di non avere mai avuto una relazione con una donna: "Non ho mai avuto una relazione in questo senso, quindi non so se questa è una vera e propria chiamata per me"

Nonostante la sua dichiarazione, Rosario Dawson continua la sua relazione è con Cory, 50 anni, senatore del New Jersey, incontrato alla festa di un amico nell'ottobre 2018: "È la prima volta che mi sento come se dovessi essere responsabile della mia scelta d'amore, che è una cosa stimolante da fare. Se ti innamori, ti innamori."

She-Hulk: Rosario Dawson protagonista della serie Disney+?