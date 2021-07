Rosaline: Sean Teale nel cast del film ispirato a Romeo e Giulietta

L'attore Sean Teale è entrato a far parte del cast di Rosaline, film che propone una nuova versione della storia di Romeo e Giulietta.

Rosaline, ispirato a Romeo e Giulietta, avrà nel proprio cast anche Sean Teale, coinvolto nel film che proverà a proporre una nuova versione della tragedia shakespeariana.

Scott Neustadter e Michael H. Weber hanno firmato la sceneggiatura del progetto che avrà una prospettiva al femminile.

Sean Teale, recentemente nel cast di Incorporated e Survivor, avrà in Rosaline la parte di Dario, un militare rude e perspicace gentleman che si ritrova inavvertitamente coinvolto nella storia di Romeo e Giulietta.

Il film è ispirato al romanzo When You Were Mine scritto da Rebecca Serle e racconterà la storia di Giulietta (Isabela Merced) dalla prospettiva di sua cugina, Rosaline (Kaitlyn Dever), che è anche l'ex di Romeo (Kyle Allen).

Il progetto sarà prodotto da MGM, in collaborazione con 21 Laps di Shawn Levy e Dan Cohen, e alla regia sarà impegnata Karen Maine.