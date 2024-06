Rosa Elettrica: Maria Chiara Giannetta sul set della serie Sky tratta dal libro di Giampaolo Simi

Acclamato dalla critica, il romanzo di Giampaolo Simi Rosa Elettrica si prepara al debutto sul piccolo schermo. Sta per entrare in lavorazione la serie Sky Original tratta dal libro, che vedrà protagonista Maria Chiara Giannetta.

Una produzione Sky Studios e Cross Productions, liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Palermo, a dirigere i sei episodi di Rosa Elettrica sarà Davide Marengo. La serie, un action thriller in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, porta la firma di Giordana Mari, che guida una writers' room che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli, lo stesso Giampaolo Simi, Michela Straniero e Vittorino Testa. Le riprese prenderanno il via a giorni e si protrarranno fino all'autunno fra Roma, Napoli, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Che cosa sappiamo di Rosa Elettrica

Protagonista di Rosa Elettrica sarà Maria Chiara Giannetta nei panni di Rosa Valera, giovane agente di polizia da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato il compito di sorvegliare Cocìss, giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle.

Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando capisce che c'è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.

Salita alla ribalta con i ruoli di Anna Olivieri e Anna Della Rosa, rispettivamente, nelle serie Don Matteo e Buongiorno, mamma!, Maria Chiara Giannetta ha consolidato la sua notorietà con l'interpretazione di Blanca Ferrando nella serie Blanca: Lo scorso anno ha affiancato Ficarra e Picone nell'irriverente commedia natalizia Santocielo.