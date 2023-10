Room 999: il trailer del film di Lubna Playoust ispirato a Room 666 di Wim Wenders

Svelati trailer e poster di Room 999, film documentario di Lubna Playoust ispirato a Room 666 di Wim Wenders che verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma domani 18 ottobre.

Svelati il poster e il trailer di Room 999 (Chambre 999) il film di Lubna Playoust ispirato a Room 666 (1982) di Wim Wenders. Il regista tedesco è protagonista del trailer che CG entertainment ha rilasciato ed è uno dei 30 autori che nel film della Playoust hanno provato a rispondere alla domanda "Il cinema è un linguaggio che sta per perdersi, un'arte che sta per morire?". Il poster artwork è di Sho Shibuya.

Room 999, selezionato dalla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Storia del Cinema, sarà proiettato alla presenza della regista Lubna Playoust, domani, sabato 28 ottobre alle ore 19.30 alla Casa del Cinema, in largo Marcello Mastroianni 1. INFO E BIGLIETTI su: www.casadelcinema.it/it/event/chambre-999.

IL FILM

Nel 1982, Wim Wenders chiese a 16 suoi colleghi registi di parlare del futuro del cinema, dando vita al film Room 666. Ora, 40 anni dopo, a Cannes, la regista Lubna Playoust pone a una nuova generazione di registi la stessa domanda: il cinema è un linguaggio che sta per perdersi, un'arte che sta per morire? A questa domanda hanno risposto Wim Wenders, Audrey Diwan, David Cronenberg, Joachim Trier, Shannon Murphy, James Gray, Arnaud Desplechin, Lynne Ramsey, Asghar Farhadi, Nadav Lapid, Claire Denis, Davy Chou, Buz Luhrmann, Alice Winocour, Ayo Akingbade, Olivier Assayas, Paolo Sorrentino, Agnès Jaoui, Kirill Serebrennikov, Christian Mungiu, Kleber Mendonça Filho, Albert Serra, Monia Chokri,Ninja Thyberg, Pietro Marcello, Rebecca Zlotowski, Ali Cherri, Ruben Östlund, Clement Cogitore, Alice Rohrwacher.

Le riprese di Room 999 sono state effettuate in una camera d'albergo sulla Croisette nel 2022 durante il Festival di Cannes, e il film completo è stato presentato all'edizione del 2023 del Festival. Grazie ad un accordo con mk2 Films, CG entertainment è il distributore per l'Italia del film, prodotto da MK Productions. Room 666, l'opera girata a Cannes da Wenders nel 1982 (con interviste tra gli altri a Godard, Fassbinder, Spielberg, Antonioni e Herzog) sarà anch'essa distribuita in Italia da CG entertainment.

"La morte del cinema è un concetto consueto e ricorrente, spesso legato agli sconvolgimenti globali: la pandemia di Covid, la crisi ambientale, le guerre, le rivoluzioni tecnologiche e così via [...] Il film di Wenders e Room 999 non riguardano solo il cinema. Riguardano il mondo in cui viviamo" ha dichiarato Lubna Playoust.