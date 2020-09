Ronald Harwoord, sceneggiatore de Il pianista, morto a 85 anni

Il drammaturgo e sceneggiatore Sir Ronald Harwood, noto per la sua sceneggiatura de Il Pianista, che gli ha fruttato un Premio Oscar, è morto all'età di 85 anni l'8 settembre 2020 nella sua casa del Sussex per cause naturali.

La sua agente, Judy Daish, ha rilasciato un comunicato in cui annunciava la scomparsa dello sceneggiatore, confermando la sua morte per cause naturali martedì: "Sua moglie Natasha è morta nel 2013 e Sir Ronald lascia i figli Anthony, Deborah e Alexandra"

Originario del Sud Africa, Sir Ronald Harwood è considerato uno dei più grandi drammaturghi britannici del secondo dopoguerra. Il suo lavoro è noto soprattutto per le commedie destinate al teatro britannico, come The Dresser e Quartet, entrambe poi adattate per il grande schermo. Nella sua carriera ha avuto l'onore di ricevere l'Academy Award grazie alla sceneggiatura scritta per Il pianista, film del 2002 diretto da Roman Polanski con protagonista Adam Brody.

Sad news ... a joy, and privilege, to play Cissy in Quartet in 2018, and meet Sir Ronald #rip #RonaldHarwood https://t.co/5tG4mMVVfb pic.twitter.com/zLHSfCQgsd — Wendi Peters (@WendiPeters) September 8, 2020

Sir Ronald Harwood, inoltre, ha ricevuto il titolo di cavalierato nella lista dei Queen's Birthday Honors, nel 2010, due anni dopo aver ricevuto un Bafta per la migliore sceneggiatura adattata per Lo scafandro e la farfalla.