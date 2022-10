Ron Masak, lo Sceriffo de La signora in giallo morto a 86 anni

Ron Masak, l'attore caratterista noto per aver interpretato il ruolo dello Sceriffo Mort Metzger in la signora in giallo è morto il 20 ottobre 2022 all'età di 86 anni. Secondo un portavoce della famiglia, l'attore è morto di cause naturali circondato dalla moglie Kay e dai sei figli.

Nato a Chicago, Illinois, il 1 luglio 1936, Ron Masak ha studiato teattro presso il Chicago City College e ha fatto il suo debutto con la Drama Guild nel 1954. Negli anni '60 e '70 è apparso in celebri serie tv come Ai confini della realtà, The Monkees, Get Smart, Vita da strega, Mary Tyler Moore Show e Wonder Woman.

Il suo ruolo più celebre è quello dello Sceriffo Mort Metzger in La signora in giallo, dove ha debuttato nel 1985, apparendo in oltre 40 episodi dell'amata serie fino alla sua fine nel 1996. Durante gli anni '80 e '90 Masak ha iniziato a farsi una reputazione come il "Re degli spot pubblicitari", principalmente per il suo lavoro di voce fuori campo.

Ron Masak è apparso in oltre 25 film. Secondo la sua pagina IMDb, al momento della morte era collegato a due progetti imminenti, The Curse of the Gorgon e Quigley 2, che era in pre-produzione.