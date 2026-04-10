Romics 2026: cosa fare nella seconda giornata di venerdì 10 aprile

Venerdì 10 aprile è il giorno in cui Romics 2026 entra nel vivo: tra fumetto, creator e spettacoli live, il programma è come sempre ricchissimo.

Dai firmacopie con autori molto seguiti, come Sio e Cassandra Calin, agli incontri su manga e industria anime, fino agli eventi più spettacolari del pomeriggio, ecco una selezione chiara di cosa fare e vedere.

Il mattino tra fumetto, formazione e cultura pop

Tra gli eventi più interessanti c'è "Videogiochi: dal divertimento alla professione", incontro dedicato a chi vuole capire come entrare davvero nell'industria del gaming: non solo passione, ma competenze e percorsi concreti.

Sempre in mattinata, spazio alla formazione con Sualzo (Antonio Vincenti) e Silvia Vecchini, autori tra i più apprezzati nel fumetto per ragazzi, che portano il loro approccio narrativo in "A lezione di fumetto".

Per chi cerca invece un evento più pop e trasversale, "Tim Burton 2.0" propone un viaggio nell'immaginario del regista americano, tra estetica gotica e cultura visiva contemporanea.

I primi firmacopie da segnare

La mattina è anche il momento ideale per incontrare alcuni degli autori più seguiti:

Sio (Simone Albrigi) : tra i creator italiani più riconoscibili, co-fondatore di Gigaciao

Jenny Jinya : l'illustratrice nota online per i suoi fumetti "emotivi" sugli animali

Bianca Alessi: autrice emergente molto attiva nel panorama indipendente

Primo pomeriggio: editoria, anime e creator

Dopo pranzo il programma si sposta su contenuti più editoriali e creator-driven. Uno degli appuntamenti chiave è "Dynit tra manga, anime e novità", perfetto per chi segue il mercato anime italiano: Dynit è uno dei principali distributori nel settore.

Sul fronte creator, Cartonacci (Mattia Cardaioli) presenta il suo progetto Mariposa: un esempio interessante di passaggio da contenuto social a prodotto editoriale strutturato.

Tra gli eventi narrativi, "Bruciare o Fuggire" riunisce autori come Valentina "Vaga" Galluccio e Dario Sicchio, offrendo uno sguardo sul fumetto contemporaneo italiano.

Eventi live e spettacolo

Il pomeriggio è anche intrattenimento puro con alcuni degli eventi live più attesi:

alle 14:00 c'è St3pny , creator gaming tra i più seguiti su YouTube Italia

alle 15:00 c'è lo spettacolo Ludosport (lightsaber combat), una performance dal vivo ispirata all'universo sci-fi a cura dell'associazione ludica Ludus Lucis

Firmacopie e ospiti del pomeriggio

Tra gli incontri più interessanti:

Dado (Davide Caporali)

Sio (seconda sessione)

Jing Jian e Liang Azha

Tardo pomeriggio: incontri, musica e cultura pop

Dalle 16:00 in poi il programma diventa più vario e trasversale.

Interessante l'incontro "Vite disegnate", dedicato al graphic novel biografico. A seguire, uno degli eventi più particolari della giornata: "David Bowie, Joy Division, The Cure", con autori come Tito Faraci e Otto Gabos, che unisce fumetto e musica.

Tra gli eventi serali da non perdere ci sono il Daft Punk Tribute, dalle 17:45 nel Padiglione 8, e, alla stessa ora ma nel Padiglione 5 lo spettacolo Regine del Palco, Sovrane del Rock! con la Princess Rock Band.

Tra gli ultimi firmacopie della giornata segnaliamo, alle 17:00 nel Padiglione 7 quello con Cassandra Calin, alle 16:45 nel Padiglione 7 con Paolo Barbieri, e alle 17:00 con Otto Gabos.

Biglietti Romics 2026: prezzi e come acquistarli

I biglietti sono disponibili esclusivamente in prevendita, acquistabili online oppure tramite i punti vendita Vivaticket. Non è prevista la vendita diretta in cassa durante i giorni della manifestazione, dal 9 al 12 aprile.

Il biglietto giornaliero ha un costo di 12 euro più 1,50 euro di commissione per le giornate di giovedì e venerdì, mentre per sabato e domenica il prezzo sale a 15 euro più 1,50 euro di commissione. È inoltre disponibile un abbonamento valido per tutti e quattro i giorni al costo di 40 euro più 1,50 euro di commissione, che consente un solo ingresso al giorno per l'intera durata dell'evento.

Con il biglietto è possibile accedere direttamente ai controlli dagli ingressi pedonali Nord ed Est della Fiera di Roma, attivi per tutta la durata della manifestazione.

I biglietti non sono nominativi: il nome riportato sul titolo di ingresso corrisponde a chi ha effettuato l'acquisto, ma non deve necessariamente coincidere con l'utilizzatore. Non sono previsti pacchetti famiglia. I biglietti gratuiti per bambini fino a 5 anni e per persone con disabilità al 100% devono essere ritirati direttamente presso gli HELP DESK presenti in fiera.