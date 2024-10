Romics 2024 svelerà in anteprima il trailer di Timor - Finché c’è morte c’è speranza, di Valerio Di Lorenzo

Una scatenata black comedy ambientata nella periferia romana, nel film di Valerio Di Lorenzo, al cinema dal 7 novembre, anche la modella ed ex cestista Valentina Vignali, il trailer in anteprima al Romics sabato 5 ottobre alle 17:15.

In attesa dell'uscita in sala, prevista per il 7 novembre con Blooming Flowers, il Romics 2024 ospiterà regista e cast di Timor - Finché c'è morte c'è speranza, black comedy italiana diretta da Valerio Di Lorenzo, mostrando alcuni contenuti in anteprima tra cui il trailer.

L'appuntamento è previsto per sabato 5 ottobre presso il Palco Movie Village (PAD. 5) alle ore 17.15, dove verranno presentati estratti in anteprima del film alla presenza del regista e di alcuni membri del cast: Francesca Olia, Rocco, Marazzita, Emanuele Vircillo e Stefania Visconti.

Un primo piano di Francesca Olia

Di cosa parla Timor

Già alla regia di numerosi cortometraggi e del film Quid, selezionato per la candidatura ai David di Donatello nel 2021, il cineasta Valerio Di Lorenzo torna dietro la macchina da presa con una dissacrante black comedy di cui firma anche la sceneggiatura in collaborazione con Andrea D'Andrea.

Al centro della vicenda lo sgangherato tentativo di una comitiva di trentenni di occultare il cadavere di un uomo ucciso per sbaglio da uno di loro. Il corpo diventa la metafora della loro spensieratezza e protratta adolescenza, che sta sfumando per lasciare posto ad una stagione della vita auspicabilmente più matura e responsabile. Di Lorenzo firma un'avventura esilarante corredata da un imprevedibile twist finale, cercando di creare un lecito dubbio sui luoghi comuni della morale e del giudizio, che spesso non tengono conto della qualità forse più importante in una persona, l'empatia.

Protagonisti gli attori Rocco Marazzita (già nella serie tv Dostoevskij dei Fratelli D'Innocenzo, qui nel ruolo di Calamaro), Giorgio Montalto (Jason) e Francesca Olia (Rebecca). Completano il cast la giocatrice di pallacanestro e modella Valentina Vignali nei panni della spacciatrice Involtina insieme a Sandro Bonvissuto (Wiki), Daphne Scoccia (Pollice) e Stefania Visconti (Alessandra).