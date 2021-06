Patricia Cornwell: i romanzi con Kay Scarpetta diventano una serie prodotta da Jamie Lee Curtis

I romanzi di Patricia Cornwell che raccontano la storia di Kay Scarpetta diventeranno una serie tv e nel team dei produttori ci saranno Jamie Lee Curtis e Blumhouse Television.

La star, che ha da tempo un accordo con lo studio, è da sempre una grande fan dell'opera letteraria e da qualche anno è amica della scrittrice che ha pubblicato ben 25 libri dedicati al personaggio di Kay, direttrice dell'istituto di medicina legale della Virginia, che è anche direttrice del National Forensic Academy di Hollywood in Florida.

Patricia Cornwell sulla copertina di Io, Donna

Patricia Cornwell è sempre particolarmente attenta alle persone a cui affidare i diritti cinematografici e televisivi dei suoi romanzi, e ha dichiarato: "Ho l'onore e il piacere di conoscere Jamie da alcuni anni e ho avuto l'occasione di imparare ad ammirarla immensamente come artista ed essere umano. Blumhouse è una forza creativa e sono certa che Scarpetta arriverà sullo schermo in un modo fantastico. Dire che sono elettrizzata è dir poco e sono certa che anche i miei lettori proveranno lo stesso".

In passato, tra le attrici considerate per il ruolo di Kay Scarpetta sul grande schermo, ricordiamo Demi Moore e Angelina Jolie, anche se i progetti non sono mai andati in porto. Kay Scarpetta è ispirata alla dottoressa Marcella Farinelli Fierro, medico legale.

Jamie Lee Curtis ha sottolineato parlando della collaborazione della casa di produzione Comet Pictures e Blumhouse: "Collaborare con lei per portare in vita il suo amato personaggio di Kay Scarpetta usando il potere della televisione per introdurre il personaggio a un nuovo pubblico è eccitante".