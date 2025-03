Romano Prodi ha tirato i capelli alla giornalista di Quarta Repubblica? L'accusa di Nicola Porro in TV

Un episodio increscioso quello che è avvenuto al Festival Del Libro e della Letteratura a Roma: Libri Come 2025, quello che ha visto coinvolto Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio ed una giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici. L'inviata ha fermato l'ex Presidente per fargli alcune domande, ma soprattutto per chiedergli spiegazioni su un passaggio relativo all'abolizione della proprietà privata del Manifesto di Ventotene.

Alla domanda della giornalista, l'ex Presidente Prodi è sembrato visibilmente infastidito, ed ha risposto in modo piccato al quesito. Proprio durante questa risposta, è avvenuto lo scioccante fatto che ha lasciato i presenti basiti, compresa la protagonista della vicenda.

Folle gesto di Romano Prodi contro una giornalista: l'accaduto

L'ex Presidente Romano Prodi, in un gesti di completa folli, come si può capire dal video, ha dato una leggera tirata di capelli alla giornalista solo perché si è sentito attaccato dal quesito della giornalista. La risposta stizzita dell'ex presidente è stata eloquente:

"Lo so benissimo di cosa stiamo parlando, mica sono un bambino".

Accompagnando il gesto con la mano che afferra una ciocca di capelli della giornalista. Come sottolineato anche dal conduttore Nicola Porro, il fatto increscioso di Prodi sarà mostrato domani a 4 di Sera Weekend.

"Si vede Prodi che prende i capelli della giornalista che ha i capelli lunghi biondi davanti agli altri colleghi. Per carità, non si va in ospedale per una cosa di questo tipo ma Lavinia era scioccata e gli operatori erano scioccati. Non perché c'è in questo gesto violento una forza contundente. Ma è per la reazione di un ex Presidente del Consiglio. Mettere le mani addosso ad una giornalista, o anche ad un giornalista, è una cosa che noi non abbiamo mai visto. Io non ho mai visto un politico che si permette di toccare un giornalista".

Anche Lavinia Orefici ha parlato dell'accaduto, sottolineando cos'ha provato in quel momento:

"Il Presidente Prodi, oltre a rispondere alla mia domanda con tono aggressivo e intimidatorio, ha preso una ciocca dei miei capelli e l'ha tirata. Ho sentito la sua mano fra i miei capelli, per me è stato scioccante. Lavoro per Mediaset da 10 anni, inviata all'estero su vari fronti e non ho mai vissuto una situazione del genere. Mi sono sentita offesa come giornalista e come donna".

Si può vedere il video dell'intervista all'ex Presidente del Consiglio, mentre allunga il braccio e tira leggermente i capelli alla giornalista nel video qui sotto.