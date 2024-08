Roma World: l'appuntamento per vedere le stelle per la notte di San Lorenzo

Stelle a Cinecittà. Per una volta non si parla di star del cinema, ma di stelle vere. Per la notte di San Lorenzo il parco tematico di Roma World ospiterà i visitatori che vogliono ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi. Lontano dalle luci della città, completamente immerso nella natura incontaminata, gli ospiti potranno ammirare la pioggia di stelle attraverso telescopi e cannocchiali messi a disposizione dal Parco.

"Nel suggestivo scenario della Roma Antica offriamo un posto sicuro per passare la notte a contemplare le stelle. Qui si può dormire in tenda nel Castrum, l'accampamento dei legionari, per un'immersione totale nella storia e nella natura" spiega Stefano Cigarini, AD Cinecittà World Spa.

Grazie alle spiegazioni dell'astronomo Luca Consolini, la serata non sarà solo all'insegna della magia e dei desideri, ma anche un'opportunità educativa per comprendere il fenomeno naturale che ogni anno porta tutti ad alzare gli occhi al cielo. Gli ospiti potranno approfondire le loro conoscenze sul perché le meteore si illuminano nell'attraversare l'atmosfera terrestre.

Il Parco a tema dell'Antica Roma permetterà di trascorrere una notte dei desideri in piena regola: la cena in Taberna sotto le stelle e Roma On Fire, lo spettacolo dell'antica Roma in scena sul set cinematografico di Ben Hur con oltre 30 repliche e numerosi sold-out, rappresentano il connubio perfetto per una serata estiva indimenticabile. Sarà l'occasione per un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni, tra spettacoli dei gladiatori e show dei rapaci, bancarelle dell'antico mercato e gli animali della fattoria.