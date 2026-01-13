Roma-Torino stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa Italia

Serata di grande calcio all'Olimpico dove Roma e Torino si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una gara secca senza appello: chi vince vola ai quarti contro l'Inter. I giallorossi di Gasperini arrivano lanciati e puntano al trofeo, nonostante le pesanti assenze in attacco. Dall'altra parte, il Torino di Baroni cerca il riscatto dopo un periodo difficile, sognando l'impresa esterna. Fischio d'inizio in diretta tv su Italia 1."

Info Match: Dove e Quando

Il calcio d'inizio è fissato per stasera, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, Il match sarà visibile in chiaro su Italia 1 (esclusiva Mediaset) e in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity e su SportMediaset. La telecronaca è affidata a Simone Tiribocchi che avrà al suo fianco Massimo Paganin per il commento tecnico.

Cosa sappiamo e ultime news

La partita mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti opposti. La Roma di Gian Piero Gasperini (subentrato in questa stagione) è reduce da due vittorie consecutive e si trova ai piani alti della classifica, mentre il Torino di Marco Baroni sta faticando, con la difesa più colpita del campionato.

Gasperini ha dichiarato che la Coppa Italia è un obiettivo concreto, sognando la finale in casa. Tuttavia, deve fare i conti con un'infermeria piena (out Dovbyk, Pellegrini, Baldanzi e Ferguson) e lo squalificato Mancini.

Baroni cerca la scossa dopo due sconfitte di fila. Nonostante il periodo nero, il Torino ha già battuto la Roma in campionato quest'anno e punta a ripetersi per guadagnarsi il quarto di finale contro l'Inter.

Regolamento: In caso di parità al 90', si andrà direttamente ai calci di rigore (senza tempi supplementari), come previsto dal nuovo regolamento per questo turno.

Probabili Formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Hermoso, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; El Shaarawy, Soulé; Dybala. All. Gasperini

Torino (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Simeone. All. Baroni.