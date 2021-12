Roma, Napoli e Lazio in Conference League ed Europa League: ecco dove vedere le partite di oggi

Napoli, Lazio e Roma scendono in campo per affrontare le loro avversarie di Europa League e Conference League: ecco dove vedere le partite in programma oggi.

Napoli, Lazio e Roma affrontano le avversarie che il calendario dell'Europa League e della Conference League mette loro contro oggi, 9 dicembre 2021. Questo turno, il terzo di ritorno della fase a gironi, è anche l'ultimo e stasera conosceremo le squadre promosse alla fase successiva della competizione europea.

Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Napoli-Leicester

Napoli-Leicester si gioca oggi alle 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara, valevole per il terzo turno di ritorno del gruppo "C" dell'Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite), Sky Sport 4K (213 satellite) con la telecronaca Dario Massara, il commento tecnico sarà di Nando Orsi. A bordocampo ci saranno Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky grazie a Sky Go. La telecronaca di Napoli-Leicester su DAZN sarà di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

La classifica del Gruppo C: Leicester punti 8, Spartak Mosca 7, Napoli 7, Legia Varsavia 6

Lazio-Galatasaray

Lazio-Galatasaray si gioca stasera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La gara, valevole per il terzo turno di ritorno del gruppo "E" dell'Europa League 2021/2022, verrà trasmessa in TV in diretta su Sky: su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). La telecronaca sarà di Paolo Ciarravano, il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci sarà Matteo Petrucci.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky grazie a Sky Go. La telecronaca di Lazio-Galatasaray su DAZN sarà di Stefano Borghi e Marco Parolo.

La situazione del Gruppo E: Galatasaray Punti 11, Lazio 8, Olympique Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2.

CSKA Sofia-Roma

CSKA Sofia-Roma si gioca oggi alle 18:45 allo stadio dell'Esercito bulgaro di Sofia: La gara, valevole per il terzo turno di ritorno del gruppo 'C' della UEFA Europa Conference League 2021/2022, verrà trasmessa in TV anche in chiaro su TV8 e su Sky: Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca di CSKA Sofia-Roma su Sky e Tv8 sarà di Riccardo Gentile.

In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky grazie a Sky Go. La telecronaca di CSKA Sofia-Roma su DAZN sarà di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.

La classifica del Gruppo C: Bodo Glimt Punti 11, Roma 10, Zorya 6, Cska Sofia 1.

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.