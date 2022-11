Roma-Ludogorets: dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League

Roma-Ludogorets è la partita valida per la Europa League 2022/2023 che si gioca stasera a Roma: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Roma-Ludogorets è la partita in programma stasera 3 novembre alle 21:00, ultimo turno della fase a gironi della Europa League. La squadra di José Mourinho ha la possibilità, tra le mura amiche, di passare alla fase successiva della competizione.

Roma-Ludogorets in Televisione

Roma-Ludogorets sarà trasmessa in televisione in chiaro su TV8 e per gli abbonati a Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252). La partita si gioca nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

Roma-Ludogorets in Streaming

Roma-Ludogorets sarà trasmessa su DAZN. L'incontro si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

Telecronisti

I telecronisti di Sky e TV 8 saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Su Dazn la partita sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

Classifica Gruppo c

Betis punti 13, Ludogorets punti 7, Roma punti 7, HJK punti 1

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LUDOGORETS: Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Tekpetey, Thiago, Rick.