Roma-Leicester City, stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League

Roma-Leicester City è la partita valida per la Conference League 2021/2022 che si gioca stasera a Roma: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Roma-Leicester City è la partita in programma stasera alle 21:00, valida come gara di ritorno delle semifinali della UEFA Europa Conference League 2021/2022. La squadra allenata da José Mourinho deve vincere per accedere alla finale che si giocherà il prossimo 25 maggio all'Arena Kombëtare di Tirana in Albania.

Dove vederla in TV

Roma-Leicester City sarà trasmessa su TV8 a partire dalle 21:00. La sfida, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, nella gara di andata, disputata sette giorni fa, le due squadre hanno pareggiato 1-1.

Roma-Leicester City sarà visibile anche su Sky, Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (ch. 213) e Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20:55. Il calcio di inizio è previsto per le 21:00. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, il commento tecnico sarà di Luca Marchegiani.

Dove vederla in streaming

Roma-Leicester City sarà trasmessa su DAZN, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, il commento tecnico di Riccardo Simone Tiribocchi.

Roma-Leicester City si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

La partita è disponibile, gratuitamente, su TV8.it.

Probabili formazioni di Roma-Leicester City

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Leicester City Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy.