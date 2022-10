Roma e Lazio in Europa League, Fiorentina in Conference League: ecco dove vedere le partite di oggi

Roma, Lazio e Fiorentina scendono in campo per affrontare le loro avversarie di Europa League e Conference League: ecco dove vedere le partite in programma oggi.

Roma, Lazio e Fiorentina affrontano le avversarie che il calendario della Europa League e della Conference League mette loro contro oggi, 13 ottobre 2022, nel quarto turno, primo di ritorno, della fase a gironi. Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Betis-Roma

Betis-Roma si gioca oggi alle 18:45 allo l'Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Il match, valido per la Europa League 2022/2023, verrà trasmesso in televisione in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Massimo Marianella-Lorenzo Minotti.

Dove vederla in streaming: il match sarà trasmessa su DAZN. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. L'incontro si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV

Lazio-Sturm Graz

Lazio-Sturm Graz si gioca stasera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Il match, valido per la Europa League 2022/2023, verrà trasmesso in televisione in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), TV8, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). I telecronisti saranno Paolo Ciarravano e Nando Orsi.

Dove vederla in streaming: il match sarà trasmessa su DAZN. La telecronaca è stata affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Marco Parolo. L'incontro si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV

Fiorentina-Hearts

Fiorentina-Hearts si gioca oggi alle 18:45 allo all'Artemio Franchi di Firenze. Il match, valido per la Conference League 2022/2023, verrà trasmesso in televisione in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). I telecronisti saranno Dario Massara e Giancarlo Marocchi.

Dove vederla in streaming: il match sarà trasmessa su DAZN. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Manuel Pasqual. L'incontro si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV