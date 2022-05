Roma-Feyenoord stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la finale di Conference League

Roma-Feyenoord è la partita valida per la finale della Conference League 2021/2022 che si gioca stasera a Tirana, in Albania: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Roma-Feyenoord è la partita in programma stasera alle 21:00, valida come finale della prima edizione della UEFA Europa Conference League 2021/2022. La squadra di José Mourinho cerca di vincere il primo trofeo europeo, per l'occasione, all'Olimpico di Roma, sarà possibile assistere alla partita sui maxischermi installati nello stadio.

Dove vederla in TV

Roma-Feyenoord sarà trasmessa su TV8 a partire dalle 21:00. La sfida, si giocherà all'Arena Kombëtare di Tirana in Albania. Purtroppo, nelle ultime ore, nella città si sono verificati scontri tra tifosi, circa 50 tifosi della Roma sono stati accompagnati in commissariato e fatti rimpatriare con un traghetto.

Roma-Feyenoord sarà visibile anche su Sky, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport 4K con diretta a partire dalle ore 20:55. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, il commento tecnico sarà di Beppe Bergomi.

Dove vederla in streaming

Roma-Feyenoord sarà trasmessa su DAZN, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma-Feyenoord si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

La partita è disponibile, gratuitamente, su TV8.it.

Probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Feyenoord Bulow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers