Roma in Conference League, Lazio in Europa League: ecco dove vedere le partite di oggi

Lazio e Roma affrontano le avversarie che il calendario della Europa League e della Conference League mette loro contro oggi, 25 novembre 2021, in questo quinto turno della fase a gironi. Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO

Lokomotiv Mosca-Lazio si gioca oggi alle 18:45 alla RŽD Arena di Mosca per il quinto turno del Gruppo "E". Il match, valido per la Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in TV anche in chiaro su TV8 e su Sky: Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite. La Lazio è attualmente seconda alle spalle del Galatasaray. Ecco la classifica del Gruppo E: Galatasaray punti 8, Lazio 5, Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2. In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky grazie a Sky Go.

La telecronaca di Lazio-Marsiglia su Sky sarà di Dario Massara e Nando Orsi, su DAZN sarà di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.

Roma-Zorya

Roma-Zorya si gioca oggi alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La gara, valevole per il quinto turno del gruppo "C" della UEFA Europa Conference League 2021/2022, verrà trasmessa in TV su Sky: Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252). La Classifica del girone C e la seguente Bodø/Glimt Punti 8, Roma 7, Zorya 6, CSKA Sofia 1. In streaming si potrà vedere su DAZN e su Sky grazie a Sky Go.

La telecronaca di Roma-Zorya su Sky sarà di Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti, su DAZN la partita sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo.

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.