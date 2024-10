Roma 2024: tutti gli ospiti del galà benefico Best Movie Worlds

Il neonato gala benefico Best Movie Worlds, alla prima edizione nell'ambito della Festa del Cinema di Roma 2024, all'interno del programma Risonanze, sfodera i suoi assi nella manica. L'evento, in programma martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre, vedrà la partecipazione di grandi nomi del cinema e dello spettacolo in una serata a sostegno del no profit.

Margherita Buy, Massimiliano Caiazzo, Silvia D'Amico, Donatella Finocchiaro, Anna Foglietta, Greta Scarano, Andrea Bosca, Valentina Cervi e Alessio Vassallo saranno i protagonisti della serata che vuole essere un'occasione per raccontare i "mondi" alternativi degli ospiti presenti. Gli attori avranno, dunque, l'opportunità di raccontare le proprie passioni davanti al pubblico composto da rappresentanti dell'industria del cinema italiano e da studenti delle scuole superiori. Tra gli ospiti dell'evento anche Ale degli Autogol (Alessandro Iraci), che sarà protagonista con alcune "incursioni" comiche nelle vesti dei suoi personaggi più amati.

Il programma della serata

Un'immagine di silvia D'Amico

La serata si aprirà alle ore 19:00 col red carpet all'Auditorium Parco della Musica, dove gli ospiti si mostreranno al pubblico.

Nel corso della serata, verranno sostenute diverse associazioni benefiche, tra cui: Associazione Theodora, Every Child is my Child, UNRWA, Una Nessuna Centomila, Pen Paper Peace, Albinit, Balouo Salo e IdeAs Impresa Sociale. Ogni ospite avrà l'opportunità di devolvere un gettone del valore di 5.000 euro a una delle associazioni sopra menzionate, contribuendo così attivamente a importanti cause sociali.

Per il pubblico, anche uno speciale video saluto di Zerocalcare, che ha disegnato per l'occasione un'esclusiva t-shirt che sarà donata a tutti gli ospiti. A fare gli onori di casa saranno Giorgio Viaro e Vito Sinopoli (CEO di Duesse Media Network), organizzatori dell'evento. Best Movie Worlds è realizzato con il patrocinio di Anica e Rai, con il sostegno di Disney+, Festina e Naïma.