Roma 2022: Russell Crowe premiato in Campidoglio, concorso al via con La cura, attesa per Mahmood e Romulus II

Il programma della Festa del Cinema di Roma 2022 di venerdì 14 ottobre dà spazio ai primi titoli in Concorso partendo da La cura di Francesco Patierno, oltre a proporre l'anteprima dei primi due episodi di Romulus II - La guerra per Roma.

Il premio alla carriera James Ivory sarà inoltre protagonista con un'attesa masterclass che permetterà di poter ripercorrere la sua carriera ricca di successi, mentre Russell Crowe verrà premiato in Campidoglio.

I titoli in concorso

Alle 18:30 prenderà il via il concorso della Festa del Cinema di Roma 2022 con la proiezione, in Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, del film La cura diretto da Francesco Patierno. La storia è ambientata a Napoli durante il lockdown, mostrando una città spettrale senza tempo che permette di tratteggiare una reinterpretazione contemporanea dell'opera La Peste di Albert Camus. A presentare l'opera, oltre al regista, ci saranno i protagonisti Francesco Di Leva, Alessandro Preziosi, Francesco Mandelli, Cristina Donadio, Antonino Iuorio, Peppe Lanzetta.

Alle 21, in Teatro Studio Gianni Borgna, spazio poi a Sanctuary, il thriller romantico di Zachary Wigon con protagonista Rebecca, un'escort dominatrix, e il suo cliente Hal che è pronto a tutto. Chiusi in una stanza i due riveleranno il proprio lato oscuro, le ansie e le fragilità. Tutto sarà però imprevedibile.

Il ritorno di Romulus nella sezione Freestyle

I primi due episodi della serie Romulus II - La guerra per Roma saranno invece proiettati alle 22 in Sala Sinopoli. A presentare al pubblico il nuovo capitolo della storia ci saranno i registi Matteo Rovere, Michele Alhaique, Enrico Maria Artale e Francesca Mazzoleni. Sul red carpet sfileranno anche i membri del cast Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana, Emanuele Maria Di Stefano, Max Malatesta, Vanessa Scalera, Sergio Romano, Ludovica Nasti, Bianca Panconi, Demetra Avincola, Maria Rosaria Mingione, e gli sceneggiatori Filippo Gravino, Guido Iuculano, Flaminia Gressi, Federico Gnesini.

La sezione Freestyle proporrà anche il documentario Lynch/Oz diretto da Alexandre O. Philippe, proiettato alle 18 al Teatro Studio Borgogna. L'opera esplora il legame tra le opere di David Lynch e Il Mago di Oz.

I titoli proposti al MAXXI

Alle 17.30 negli spazi del MAXXI si svolgerà la proieizione dei documentari Enrico Cattaneo - Rumore bianco, diretto da Francesco Clerici e Ruggero Gabbai, e Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza di Elisabetta Sgarbi. La prima opera offre un ritratto del fotografo, mentre il secondo porta sullo schermo Nino Migliori di cui si ripercorrono le tecniche, la visione della vita, e l'amore per la sua partner Marina Truant. Al termine della proiezione ci sarà una sessione di domande e risposte con Nino Migliori e la regista Elisabetta Sgarbi.

Due commedie dall'atmosfera molto diversa

Alle 21.30, in Sala Petrassi, verrà proposto il film Mrs. Harris Goes to Paris alla presenza del regista Anthony Fabian in cui si racconta la storia di Ada, una donna delle pulizie, il cui desiderio di un abito firmato Dior visto nella casa di una delle sue clienti le cambia la vita, spingendola a risparmiare i soldi necessari a compiere, a metà degli anni '50, un viaggio con destinazione Parigi.

Alle 19 in Sala Sinopoli spazio poi a Cut! Zombi contro Zombi, presentato dal regista Michel Hazanavicius e dall'attrice Bérénice Bejo. Il progetto è un remake del film diretto da Ueda Shinichiro nel 2017 e mostra cosa accade quando sul set di un film horror scoppia realmente l'apocalisse zombie.

Le proposte delel altre sezioni

Le proiezioni speciali di venerdì 14 ottobre sono alle 16 in Sala Petrassi con il film Confine diretto da Alice Tomassini, che segue quattro volontarie ucraine che aiutano la popolazione a fuggire dalla guerra, e Rules of War diretto da Guido Hendrikx, che porta gli spettatori in Sudan seguendo Albert Schoneveld, delegato della Croce Rossa, mentre compie un viaggio attraverso le zone colpite dal conflitto.

La sezione Il Meglio del 2022 proporen alle 15:30, negli spazi del Teatro Studio Borgna, All That Breathes diretto da Shaunak Sen in cui si seguono i fratelli Mohammad Saud e Nadeem Shehzad mentre lottano per salvare gli animali di Nuova Delhi e sostengono un possibile cambiamento nella propria città. L'opera ha vinto il Gran Premio della Giuria come Miglior Documentario al Sundance 2022 e l'Oeil d'or come Miglior Documentario a Cannes.

Gli incontri

L'appuntamento con James Ivory è per la masterclass che si svolgerà alle 16:30 in Sala Petrassi, che permetterà di ripercorrere le storie e le tecniche dei suoi film. Un'ora prima, alle 15:30, il regista presenterà inoltre alla Casa del Cinema il film Mr. & Mrs. Bridge, il classico con star Paul Newman e Joanne Woodward.

Sandro Veronesi e Francesco Piccolo si confronteranno invece alle 16 in Sala Sinopoli per l'incontro Stregati dallo schermo, approfondendo la relazione tra cinema e scrittura con la moderazione di Enrico Magrelli.

Il MAXXI ospiterà invece alle 15:30 il secondo appuntamento dei Dialoghi sul futuro del cinema italiano dando spazio ai produttori Francesca Cima (Indigo), Marta Donzelli (Vivo Film), Benedetto Habib (Indiana Production), Federica Lucisano (Italian International Film), Lorenzo Mieli (The Apartment), Domenico Procacci (Fandango) e Riccardo Tozzi (Cattleya).

Jean-Luc Godard sarà poi ricordato alle 15:30 alla Casa del Cinema con la proiezione di Une Femme marièe che sarà introdotta dal regista Michel Hazanavicius.

Gli spazi della Casa del Cinema proporranno alle 18.45 Le Dernier Combat diretto da Luc Besson, l'opera prima del regista che ha realizzato all'età di 23 anni, basandosi sul suo cortometraggio L'avant-dernier e dopo aver scritto la sceneggiatura in soli 10 giorni.

Il programma di Alice nella città

Alice nella città propone due titoli nella giornata di domani e i fan della musica attendono con grande curiosità la proiezione, alle 21.30, di Mahmood, il progetto diretto da Giorgio Testi che è il racconto della vita dell'artista tra Milano e l'Egitto, i suoi affetti più cari, la musica, le vittoria a Sanremo, Eurovision, il tour europeo, i backstage dei suoi lavori. Diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime Video, il docufilm racconta - attraverso la voce di Alessandro Mahmoud e le testimonianze di artisti come Blanco, Carmen Consoli, Dardust - il percorso che, da ragazzino nato e cresciuto nella periferia milanese, l'ha portato al successo facendolo diventare il fenomeno musicale Mahmood.

Il cerchio, proiettato alle 19, è diretto da Sophie Chiarello segue invece gli alunni di una classe elementare, abbassando il suo sguardo ad altezza bambino in modo da catturare il loro punto di vista sul mondo.

Grande attesa, infine, per la star del cinema Russell Crowe che riceverà alle 14 in Campidoglio l'onorificenza di Ambasciatore di Roma nel Mondo.