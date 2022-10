Roma 2022: Joe Wright e Luca Guadagnino ospiti della giornata, tra i film L'ombra di Caravaggio

La giornata di martedì 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2022 proporrà nuove anteprime molto attese, come quella di L'ombra di Caravaggio, mentre tra i protagonisti ci saranno anche Joe Wright e Luca Guadagnino.

Continua inoltre la programmazione di Alice nella città con i film Primadonna e The Land of Dreams.

Il nuovo film di Michele Placido

L'ombra di Caravaggio, il nuovo film di Michele Placido sarà presentato a partire dalle ore 21.30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per raccontare la vita di Michelangelo Merisi da una prospettiva inedita, il regista, alla sua quattordicesima opera, inventa un personaggio, quello dell'Ombra (Louis Garrel): un investigatore che spia il pittore per conto di Paolo V e deve verificare la sua ortodossia.

Le proposte della sezione Freestyle

Alle ore 18.30, nella stessa sala, la sezione Freestyle ospiterà la proiezione de La California di Cinzia Bomoll, titolo che fa riferimento a un pezzo di campagna tra la via Emilia e il West, fatto di tanti microcosmi che s'incastrano. Scritto dalla regista insieme a Piera degli Esposti (voce narrante, al suo ultimo film), il film mescola facce, tipi, atmosfere, gioca sulla surreale leggerezza di una comunità nella quale possono convivere personaggi eccentrici come Nina Zilli e Angela Baraldi, Vito, Lodo Guenzi, Andrea Roncato e persino il mito del cinema cileno Alfredo Castro.

Nella stessa sezione, alle ore 20.30 negli spazi del MAXXI, sarà presentato Trained to see - Three Woman and the War di Luzia Schmid. Durante la Seconda guerra mondiale, per la prima volta tre donne americane furono fotoreporter ufficiali sul fronte europeo: Martha Gellhorn, Margaret Bourke-White e Lee Miller. La regista ricostruisce tre vite parallele attingendo a materiale spesso inedito, di grandissima drammaticità e qualità visiva, che riguarda soprattutto la liberazione dei lager di Ravensbrück, Buchenwald e Dachau, e la sconfitta della Germania.

La sezione Best of 2022

The Beasts di Rodrigo Sorogoyen sarà presentato alle ore 19 presso la Sala Petrassi nella sezione Best of 2022. Nel film, una coppia di coniugi francesi si è trasferita nella campagna della Galizia per praticare agricoltura ecoresponsabile e aprire un agriturismo. I locali, soprattutto i nerboruti fratelli della fattoria confinante, non li amano, e quando i francesi votano contro l'installazione di pale eoliche, scoppiano le ostilità.

I titoli in concorso

Alle ore 18 il Teatro Studio Gianni Borgna ospiterà la proiezione di Alam, l'opera prima di Firas Khoury, che realizza un film su temi universali come l'amore, l'amicizia, la lotta contro le ingiustizie, la ricerca della propria identità e i conflitti generazionali in un contesto dove l'affermazione dei giovani palestinesi è negata da una tragedia che dura dal 1948.

Alle ore 22, presso la Sala Petrassi sarà la volta di Ramona di Andrea Bagney che realizza, con la sua opera prima, una commedia romantica che si snoda tra chiacchiere, passeggiate e nevrosi, trascinata dalla protagonista Lourdes Hernandez.

Gli incontri

Il regista Joe Wright sarà ospite alle ore 16.30 presso la Sala Petrassi, assieme agli sceneggiatori Stefano Bises e Davide Serino per il Paso Doble M. - La serie. I tre presenteranno al pubblico il progetto di M. Il figlio del secolo, la nuova serie Sky Original, prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé. L'adattamento dell'omonimo romanzo di Antonio Scurati, bestseller internazionale vincitore del Premio Strega. Le riprese della serie inizieranno nelle prossime settimane presso i Cinecittà Studios di Roma.

Alle ore 11 al Teatro Studio Gianni Borgna si terrà il convegno a ingresso gratuito organizzato da Nuovo Imaie dal titolo Direttiva Copyright: la remunerazione della creatività sul web. Artisti e autori insieme verso un accordo collettivo. All'incontro parteciperanno Barbara Bettelli (legale di Apa), Benedetto Habib (Presidente Unione Produttori di Anica), Andrea Miccicchè (Presidente Nuovo Imaie), Stefano Sardo (Presidente associazione 100autori), Gian Marco Tognazzi (attore, portavoce Nuovo Imaie). L'incontro sarà moderato da Alvaro Moretti, vice direttore de Il Messaggero.

Alle ore 15 nella stessa sala si terrà un evento a ingresso gratuito organizzato dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in occasione della presentazione del cortometraggio Metamorfosi: un canto del mare, introdotto dal regista Giovanni Pellegrini. La narrazione del corto parte dall'attività di ADM di individuazione e recupero delle imbarcazioni abbandonate a Lampedusa dai migranti. Le imbarcazioni da cui è possibile recuperare il legname vengono successivamente devolute al laboratorio di liuteria della Casa di reclusione di Milano Opera, all'interno del quale i detenuti realizzano strumenti musicali. Il progetto Metamorfosi sarà spiegato in una tavola rotonda moderata da Fabio Tamburini (direttore de Il Sole 24 Ore) alla quale interverranno: Pietro Curzio (Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione), Carlo Renoldi (Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), Marcello Minenna (Direttore Generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), Arnoldo Mosca Mondadori (Presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti), Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria), Filippo Mannino (Sindaco di Lampedusa e Linosa) e Nicola Piovani (Compositore e Direttore d'orchestra).

Al MAXXI alle ore 15.30 si terrà il convegno dedicato ai distributori cinematografici della serie Dialoghi sul futuro del cinema italiano: sul palco ci saranno Luigi Lonigro (01 Distribution), Antonio Medici (BIM Distribuzione), Andrea Occhipinti (Lucky Red), Massimiliano Orfei (Vision Distribution), Massimo Proietti (Universal Pictures International Italy). L'incontro sarà moderato da Piera Detassis.

Il programma di Alice nella città

Il programma di Alice nella città di martedì 18 prende il via alle 09.30, all'Auditorium Conciliazione con la proiezione del film Before I changed my mind diretto da Trevor Anderson. 1987: Mentre gli altri studenti cercano di capire se Robin sia maschio o femmina, il protagonista costruisce un complesso legame con il bullo della scuola, commettendo una serie di scelte sempre più pericolose.

Alle 16, sempre nella stessa sala, spazio a Signs of Love di Clarence Fuller. Un giovane uomo che si sforza per ottenere una vita migliore conosce una ragazza sorda proveniente da una vicina famiglia abbiente, all'improvviso vede speranza per l'amore e per una vita migliore, ma solo se riuscirà a fuggire alla complessa situazione del quartiere e all'influenza della sorella maggiore.

Alle 20.30, presso il Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica verrà proiettato The Land of Dreams di Nicola Abbatangelo. New York, 1922. Eva è una giovane immigrata italiana che lavora in un nightclub come lavapiatti e ha rinunciato al sogno di diventare una cantante. Oggetto del desiderio di un boss mafioso, s'innamora dell'affascinante pianista Armie, reduce della Grande Guerra che vive recluso nella sua villa insieme al fratello e nasconde un grande potere: viaggiare all'interno dei sogni...

In chiusura di serata, alle 21 all'Auditorium Conciliazione, spazio quindi a Primadonna diretto da Marta Savina.

Sicilia, anni Sessanta. Lia ha 21 anni, va a lavorare la terra con il padre, anche se lei è "femmina" e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre. Lia è bella, caparbia e riservata, ma sa il fatto suo. Il suo sguardo fiero e sfuggente attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paese. Quando lo rifiuta, l'ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si aspetterebbe mai: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo, e i suoi complici, in tribunale.

Le altre sezioni

Alle ore 20.30 presso il Ferrero Cinema Adriano, il programma della sezione Storia del Cinema dedicherà un omaggio al maestro Bernardo Bertolucci con la proiezione di uno dei suoi capolavori, Il tè nel deserto, in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci. La proiezione sarà introdotta dal cineasta Luca Guadagnino.

Alla Casa del Cinema (ore 17.45 Sala Cinecittà) sarà presentata la versione restaurata de L'anatra all'arancia di Luciano Salce, a cent'anni dalla nascita del grande regista. Sul palco a presentare il film ci sarà Ricky Tognazzi.

Nella sezione Absolute Beginners, alle ore 21.30 presso la Sala Cinecittà, sarà presentato Morte di un matematico napoletano, l'esordio cinematografico di Mario Martone.

Fra i documentari della sezione Storia del Cinema, sarà presentato alle ore 20.15 Il sogno di una cosa di Leonardo Ferrari Carissimi che racconta la teoria del pittore Giuseppe Zigaina sulla morte del suo amico Pasolini come esito di un progetto artistico.

Il mistero della morte di Pier Paolo Pasolini sarà approfondito da un secondo documentario, Pasolini, cronologia di un delitto politico, in programma venerdì 21 ottobre nella stessa sezione: il regista Paolo Fiore Angelini ricostruisce, attraverso testimonianze e materiale d'archivio visivo, la vera vicenda dell'assassinio del grande artista.

Per la retrospettiva a cura di Mario Sesti dal titolo Ms. Woodward & Mr. Newman, si terranno Lo spaccone di Robert Rossen (ore 11) e Hud di Martin Ritt (ore 15.30), mentre alle ore 18.30 e alle ore 21 saranno proiettati in replica Pelle di serpente di Sidney Lumet e, nuovamente, Lo spaccone di Robert Rossen (Sala Kodak).