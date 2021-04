Rocco Siffredi: "Io ricco? Rispetto agli altri pornostar..."

Le dimensioni contano? Se ti chiami Rocco Siffredi, sì! In occasione di un'intervista con Il Corriere della Sera, la stella del cinema porno italiano ha parlato del suo business e ha ammesso di essere decisamente ricco rispetto ad altri pornoattori più giovani di lui.

Rocco: Rocco Siffredi in posa a Venezia 2016

L'intervento di Rocco Siffredi si è focalizzato soprattutto sul passare inesorabile del tempo. Nonostante questo, però, Siffredi sostiene di andare ancora ben più forte rispetto ad altri pornoattori più giovani di lui: "Mi odieranno, ma il dato di fatto è che ancora nell'era del tutto gratis, in un mondo come il porno in cui praticamente non ci sono diritti d'autore, io porto a casa un bel po' di soldini". La questione delle dimensioni del business di Siffredi si è poi spostata sulla spiegazione del motivo per cui l'attore ha aperto un suo studio a Budapest. Siffredi ha raccontato: "Se paragonato ai pornostar, io sono ricchissimo, ho uno studio qua a Budapest di centomila metri quadri, lo chiamano la Cinecittà del porno. Se ti affittano casa per girare un film, ti chiedono di non sporcare il divano. Ma come si fa! Meglio avere uno studio in proprio! E solo un pazzo come me poteva farlo...".

Se un pornoattore come Rocco Siffredi ha deciso di aprire uno studio cinematografico privato a Budapest, il merito principale va alla sua passione: "Una scuola, un'accademia dove insegnare il porno, non è un gioco, e neanche megalomania, io ci credo davvero! Se ho fatto tutto questo, io l'ho fatto per passione. Avrei pagato per fare questo lavoro!".

In occasione della medesima intervista con Il Corriere della Sera, Rocco Siffredi ha ricordato la risposta che sua madre ha rivolto alle critiche mosse nei suoi confronti da gente del suo paese. Lo scorso gennaio, Rocco Siffredi ha ricevuto due Avn Awards 2021 - i cosiddetti Oscar del porno - i riconoscimenti che, ogni anno, premiano il meglio dell'industria dell'intrattenimento per adulti.