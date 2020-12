Robin Wright debutta alla regia: ecco il trailer del suo film Land

Robin Wright ha debuttato come regista di un lungometraggio con Land, film di cui è stato diffuso il primo trailer in attesa del debutto al Sundance Film Festival 2021 e nelle sale americane, previsto per il 12 febbraio.

Nel video si vede la protagonista che sceglie di allontanarsi dalla vita in città per andare alla ricerca di libertà e di un significato della sua esistenza nella natura. L'incontro con un uomo, segnato da una tragedia, cambierà totalmente la sua vita.

Robin Wright ha già diretto alcuni episodi della serie televisiva House of Cards, di cui è stata protagonista con la parte di Claire Underwood, e ora si è cimentata con la realizzazione di un lungometraggio. Land è prodotto da Focus Features e la vede impegnata anche come protagonista accanto a Demián Bichir e Kim Dickens.

Il lungometraggio racconta la storia di una donna, Edee, che deve fare i conti con insostenibili demoni, ritrovandosi incapace di rimanere in connessione con il mondo che conosceva in passato e decidendo di vivere nella natura selvaggia. Dopo che un cacciatore locale (Demian Bichir) la salva mentre era sul punto di morte, la donna deve ritrovare un modo per vivere di nuovo.

La première è prevista al Sundance Film Festival per il 31 gennaio, pochi giorni prima della distribuzione ufficiale prevista per il 12 febbraio.