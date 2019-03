Roberto Bolle: con On Dance 2019 sarà a Napoli il 18 e il 19 maggio

Patrizio Marino

On Dance 2019, la manifestazione ideata da Roberto Bolle, sarà incentrata quest'anno su due città: Milano e Napoli. Dopo il successo ottenuto a Milano lo scorso anno, il primo ballerino della Scala ha deciso di coinvolgere quest'anno anche la città partenopea.

Ad annunciare lo sconfinamento della manifestazione è stato lo stesso Roberto Bolle nel corso della presentazione del suo nuovo programma Questa notte mi ha aperto gli occhi che andrà in onda su Sky Arte in quattro puntate a partire da sabato 16 marzo in prima serata.

On Dance invaderà le strade di Milano dal 26 maggio al 2 giugno mentre a Napoli la manifestazione si terrà dal 18 al 19 maggio. Nel corso della conferenza stampa, Roberto Bolle ha spiegato i motivi di questa scelta "L'ultima volta che ho danzato a Napoli è stato nel 2011, è una città che mi ha sempre fatto sentire un grande affetto, una città bellissima e mi sembrava giusto tornarci. E' bello fare qualcosa anche a Napoli".

Mentre il programma di Napoli non è stato ancora definito, il primo ballerino della Scala ha annunciato che la settimana milanese prevede 5 spettacoli agli Arcimboldi di Bolle and friends, eventi in tutta la città e lo spettacolo finale in piazza Duomo.