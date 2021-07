Robert Downey Jr. e la sua nuova vita post Marvel: "Ho cose grandi e divertenti in arrivo"

Robert Downey Jr., interprete di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ha raccontato com'è la sua vita oggi, lontano dai supereroi, dopo un anno trascorso a casa a causa dell'emergenza sanitaria.

Dopo aver inaugurato, con Iron Man del 2012, quello che è poi diventato uno dei franchise più amati e proficui di sempre, Robert Downey Jr. ha detto addio al supereroe Marvel in Avengers: Endgame. A distanza di due anni dall'uscita del film, l'attore americano ha scelto di raccontare ai suoi fan come procede la sua vita lontano dal MCU e cosa si aspetta dopo un anno trascorso a casa.

Molti suoi colleghi potrebbero pensare di godersi un po' di riposo e dormire sugli allori ma questa, a quanto pare, non è la vocazione di Robert Downey Jr. che invece vuole incanalare le sue imprese da supereroe nel cambiamento del mondo reale, come ha rivelato nella sua recente intervista con Daniel Roth di LinkedIn. L'ex star Marvel ha detto: "Ho cose grandi e divertenti in arrivo ma non mi limiterò più a sdraiarmi e sedermi nella mia roulotte tra un setup e l'altro. In quei momenti sarò su Zoom e farò collegamenti e cenerò dopo il lavoro e chiamerò oltreoceano mentre guiderò per andare sul set alle 6 del mattino. Quindi, questo vale come risposta alla domanda precedente, ovvero 'Come viviamo questa nuova normalità?'. E nonostante quella reazione disgustata che stavamo tutti avendo, come le persone che tornavano in ufficio per la prima volta, penso che non dobbiamo aver paura di tornare a quello che c'era prima. Il punto zero è stato raggiunto. Ho ancora intenzione di fare film. Ho un sacco di cose divertenti da annunciare...".

Per portare avanti questo suo nuovo viaggio, Robert Downey Jr. ha detto di essersi ispirato a Gwyneth Paltrow, sua co-protagonista in Iron Man, che ha dimostrato quanto possa evolvere la carriera di una star di successo. Secondo Downey Jr. Paltrow stava appena avviando il suo marchio di lifestyle Goop durante il primo Iron Man. e così lui è stato in grado di assistere alla lotta che la sua collega ha affrontato per ottenere credibilità in quel nuovo spazio. Downey Jr. ha ammesso che la sua lotta per la transizione è stata meno dura, data la connessione con Tony Stark. Almeno, Paltrow è stata in grado di mostrare all'amico e collega che c'è vita al di fuori del mondo dello spettacolo.