Robert Downey Jr. sta aiutando Armie Hammer a pagare la riabilitazione da alcol e droghe

Secondo quanto riportato, Robert Downey Jr. starebbe aiutando Armie Hammer a pagare la struttura di riabilitazione in Florida in cui l'attore ha vissuto per sei mesi.

Dopo le recenti news secondo cui Armie Hammer starebbe attualmente vendendo multiproprietà al largo dei Caraibi, ora sembra che Robert Downey Jr. stia aiutando la star in difficoltà, pagando la parcella per la sua riabilitazione da alcol e droghe.

Dopo che numerose donne si sono fatte avanti per presunti abusi subiti da parte di Hammer, compresi dei messagi divenuti virali relativi a delle fantasie di cannibalismo, l'attore di Call Me By Your Name si è registrato in un centro di cura a Orlando, in Florida, dove ha trascorso mesi prima di tornare nelle Isole Cayman.

Secondo un rapporto di Vanity Fair, che cita una fonte vicina a Hammer, Downey Jr. avrebbe pagato per i quasi sei mesi di trattamento di Armie in Florida. Inoltre, l'attore di Iron Man starebbe fornendo assistenza finanziaria al collega finito in disgrazia fino a quando non sarà in grado di rimettersi in piedi.

Armie Hammer si è ricoverato presso la suddetta struttura di riabilitazione in Florida il 31 maggio 2021 per sottoporsi a cure per problemi di droga, alcol e sesso. Secondo queste nuove informazioni, il centro era una tenuta di 52 acri a Silver Springs, particolarmente adatta a clienti con "stili di vita ad alta visibilità" come dirigenti d'azienda, politici o professionisti del mondo dello spettacolo. Secondo quanto riferito, l'attore avrebbe appena abbandonato le Cayman per andare a vivere in una proprietà di Robert Downey Jr. a Malibu.