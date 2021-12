Robbie Williams: ufficiale l'inizio delle riprese di Better Man, biopic sulla pop star

Robbie Williams sarà il prossimo musicista a essere protagonista di un biopic sulla sua vita. Le riprese di Better Man, infatti, avranno inizio nel corso dei primi mesi del 2022 a Melbourne.

Robbie Williams durante una performance

Secondo quanto riportato da Variety, lo stesso Robbie Williams reciterà nel biopic incentrato sulla sua vita. Il film focalizzerà la sua attenzione sugli anni della pop star nella boy band dei Take That - tra il 1989 e il 1995. Dopo aver lasciato il gruppo, Williams ha intrapreso una carriera da solista di estremo successo.

A fornire il materiale per la colonna sonora di Better Man sarà The Christmas Present, distribuito nel 2019. La pop star riarrangerà e interpreterà nuovamente alcune delle canzoni più famose presenti nella raccolta.

A dirigere Better Man sarà Michael Gracey, già regista di The Greatest Showman e del documentario Pink: All I Know So Far. Il filmmaker ha dichiarato: "Raccontare la storia di Robbie Williams e tornare nella mia città natale sono due sogni che si avverano". Joe Perlman di Roadshow Films, invece, ha affermato: "Better Man sarà un vero e proprio evento cinematografico".

A trattare la distribuzione del film su Robbie Williams sarà U.K.'s Rocket Science, che ha già distribuito The Trial of the Chicago 7 e Schumacher. Dall'inizio della pandemia da Covid, moltissimi nuovi progetti sono stati girati a Melbourne grazie alle concessioni della Film Commission locale. Michael Gracey ha spiegato: "Sono felicissimo di questa nuova energia che Melbourne sta sperimentando e sono sicuro che gioverà anche al nostro film!".