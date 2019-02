Rob Cohen, il regista accusato di molestie sessuali da sua figlia

Rob Cohen, è stato accusato di molestie sessuali da sua figlia in un post condiviso su Facebook il 21 febbraio. Parlando del regista di Fast and Furious e xXx, la trentaduenne transgender Valkyrie Weather, nata con il nome di Kyle Cohen, ha scritto: "Quando ero piccola Rob usava il mio corpo per la propria gratificazione sessuale. Mia madre ha assistito a uno degli abusi quando avevo circa 2 anni, 2 anni e mezzo, e ha sempre confermato quanto ha visto".

Valkyrie Weather, intervistata da The Hollywood Reporter, ha dichiarato: "ricordo soprattutto il dolore, ricordo dove successe e quando, ero in bagno. Ed è stato così doloroso che non sono riuscita a parlarne per molto tempoo". La madre, Diana Mitzner, ha confermato le accuse avanzate da Valkyrie.

La figlia di Rob Cohen ha proseguito spiegando che nel periodo in cui ha compiuto la sua transizione ha esaminato ogni momento della sua infanzia, situazione che ha fatto emergere molti risentimenti, amarezze e opportunità perse, dando grande spazio all'introspezione. Weather ha spiegato: "Attraverso quella riapertura del passato da adulta, io e mia madre abbiamo avuto una conversazione. Mia madre ha pensato che stesse sacrificando la sua relazione con me dicendomi ciò che aveva visto e aveva, in un certo senso, ragione. Ho detto 'Hai visto tutto questo e non hai fatto niente?'. L'ho insultata in ogni modo e ho tagliato ogni contatto e per molto tempo non le ho parlato. Abbiamo iniziato a riavvicinarci solo da poco".

Valkyrie Weather ha scritto a suo padre, ricevendo una risposta a distanza di qualche giorno in cui sosteneva che la madre soffra di problemi mentali. La ragazza ha spiegato che da tempo provava la sensazione che nel suo passato fosse accaduto qualcosa di traumatico, avendo delle reazioni inaspettate di fronte a immagini particolarmente intense, come l'episodio della serie Il trono di spade in cui si scopre il passato di Hodor.

Tra le accuse rivolte a Kyle Cohen anche quella di averla portata, quando aveva solo 13 anni, a incontrare delle prostitute in Tailandia e Repubblica Ceca, probabilmente perché si era reso conto che era omosessuale e non era quindi il figlio che avrebbe voluto: "Voleva che fossi etero, iper-sessualizzato, un bastardo donnaiolo come lui. Sono convinta che lui pensasse di avermi "spezzato" quando mi ha molestato e quindi stesse cercando di rimediare ai danni causati esponendomi a situazioni legate alla sessualità fin da quando ero giovanissimo"-

Cohen ha replicato con un comunicato in cui dichiara: "Si è trattato di qualcosa di estremamente doloroso. La mia amata figlia mi ha accusato della cosa più terribile che si possa immaginare. Sapere che è qualcosa di categoricamente falso è abbastanza doloroso. Doverlo scrivere e ribadire a mia figlia che non sta dicendo la verità mi spezza il cuore".

Il regista prosegue dicendo: "Quando io e la madre di Valkyrie (Kyle all'epoca) stavamo divorziando, durante il processo per la custodia, mi ha accusato di molte cose, tra cui qualcosa di molto simile a questa. Dopo un processo davvero lungo, lo psichiatra scelto dalla corte mi ha concesso l'affidamento totale, di fronte a queste accuse false. La mia ex-moglie ha fatto appello e dopo un altro lungo processo mi hanno concesso nuovamente la custodia totale. A questo punto Kyle aveva circa 14 anni e quando gli hanno chiesto con quale dei due genitori voleva vivere ha scelto me".

Rob ha sottolineato: "Recentemente mio figlio ha scelto di vivere la sua vita in modo autentico e di compiere la transizione a donna. Quando mi ha scritto per parlarne, le ho detto che che pensavo fosse meravigliosa e coraggiosa e le ho ribadito il mio amore e tutto il mio sostegno. Ho tenuto queste e-mail, perché conservo molte cose che hanno a che fare con i miei figli e continuerò a sostenerli e incoraggiarli a essere autentici. Non ho mai violentato nessuno. So di essere stato sposato più volte, ma perché mi sono innamorato e credo ancora nell'istituzione del matrimonio e della famiglia. Sono fortunato nell'avere dei figli meravigliosi e Dio mi è testimone, non ho mai fatto male a nessuno di loro. Posso non essere stato il marito perfetto. Sono, come tutti noi, una persona e un genitore che ha compiuto degli errori in passato, ma non farebbe mai del male ai miei figli o a qualsiasi bambino. Ora sono davvero disperato. Sono certo che mia figlia Valkyrie stia soffrendo. Prego che scopra la verità e che un giorno si possa tutti tornare in armonia".