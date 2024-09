Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, svelata la data di uscita su Disney+

Il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival e oggi è stata svelata la data di uscita su Hulu Disney+.

I fan del cantante potranno vedere il progetto, che regala un dietro le quinte esclusivo al tour mondiale dell'artista (che ritornerà in Italia nel 2025 con le date che sono state cancellate in estate a Milano), dal 25 ottobre in streaming.

Cosa mostrerà il documentario

Road Diary offre uno sguardo intimo al processo creativo di Bruce Springsteen e del suo team, oltre a seguire le esperienze vissute mentre sono impegnati nel tour mondiale.

Alla regia del documentario c'è Thom Zimny, da tempo collaboratore del cantautore americano.

Sullo schermo si potranno vedere immagini esclusive della preparazione per il tour mondiale del 2023-2024, svelando in modo approfondito come vengono create quelle performance dal vivo. I fan di tutto il mondo di Bruce potranno vedere in modo unico come si evolve il processo creativo dell'artista.

Road Diary offrirà immagini delle prove e momenti del backstage, oltre a regalare interviste con le persone coinvolte, tra cui Bruce stesso che spiegherà in che modo sviluppa la storia che vuole raccontare con la setlist del tour. Il film, inoltre, ha sfruttato dei rari materiali d'archivio di The E Street Band con al centro le tematiche della vita, del lutto, della mortalità e della comunità.

Il documentario si inserisce quindi sulla scia di progetti biografici come Born to Run, Springsteen on Broadway, Western Stars e Letter to You.

Nel team della produzione ci sono Zimny, Jon Landau, Springsteen, Adrienne Gerard e Sean Stuart.