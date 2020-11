RIXA, in esclusiva il primo episodio della webserie: sexy e senza esclusione di colpi

In esclusiva per Movieplayer.it il primo episodio della webserie RIXA, il nuovo progetto di Antonio Micciulli in arrivo da oggi su YouTube.

La nuova miniserie RIXA debutterà oggi su YouTube e in esclusiva su Movieplayer.it potete vedere il primo di quattro episodi nel segno della bellezza femminile e dell'azione, prodotti da 4AM.

Sugli schermi si potrà quindi assistere a un combattimento al femminile che, all'inizio di ogni episodio, ricomincia da capo proseguendo poi in una direzione di volta in volta diversa.

Il progetto RIXA è stato scritto e diretto da Antonio Micciulli, già regista e sceneggiatore di Tempo di Reazione, e sarà disponibile su YouTube a partire da martedì 10 novembre, e successivamente "in replica" sulla pagina Facebook di QuattroAM dal 17 novembre. Ogni due settimane, su entrambe le piattaforme, verrà condivisa una puntata inedita. Iscrivetevi al canale e mettete like alla pagina per ricevere le notifiche dei prossimi episodi.

Il cast della miniserie destinata al web, girata e finalizzata in 4K, è composto da Giulia Petrini (Figures in Action), Claudia Mancinelli e Vanessa Bonafede.

La casa di produzione 4AM ha realizzato la miniserie Innumerevoli Ombre (vincitrice di numerosi premi internazionali) e recentemente la serie Figures in Action, ottenendo con quest'ultima 2.5 milioni di visualizzazioni complessive nelle 2 stagioni (da 22 puntate ciascuna) e nei 4 speciali che la componevano.