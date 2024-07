Grande FratelloVip: ritorno di fiamma tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? La risposta arriva da Mykonos

Da diverso tempo ormai la turbolenta relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 sta nutrendo i media, sempre più affamati di nuove informazioni sulla coppia. Negli ultimi tempi specialmente, i loro continui tira e molla sono diventate materiale di gossip per diverse testate e sembra che la faccenda sia ben lungi dal concludersi, visti anche i più recenti sviluppi.

La passione si riaccende in Grecia?

Nelle ultime ore infatti, è stato confermato che la Codegoni è volata in Grecia, a Mykonos per l'esattezza, con l'intenzione di trascorrere le vacanze con le sue amiche. Il caso vuole però che a poco tempo dal suo arrivo sia atterrato sull'isola anche lo stesso Basciano, anche lui intento a voler trascorrere qualche giorno in totale relax assieme ad alcuni amici in un lussuoso stabilimento, che non ha certo evitato di mostrare nelle sue recenti storie su instagram.

Alessandro Basciano replica a Sophie Codegoni: "Non l'ho mai tradita"

Non ci sarebbe apparentemente niente che possa far presumere un riavvicinamento tra i due, eppure però qualcosa di concreto potrebbe esserci, dato che nelle ultime ore attraverso alcuni confronti incrociati tra i fan, pare che i due alloggino nello stesso stabilimento. Che sia solo una casualità è alquanto improbabile. Oltretutto è anche trapelato un video che non lascia molto adito alle interpretazioni: nel video incriminato è infatti possibile vedere i due spassarsela nella stessa piscina; che quindi le vacanze con gli amici non siano altro che una palese scusa per riuscire a trascorre del tempo assieme e far sì di potersi riavvicinare in questo modo?