Ritorno al futuro, Christopher Lloyd era "preoccupato" che Michael J. Fox avesse sostituito Eric Stoltz

Potrebbe essere difficile immaginare qualcuno diverso da Michael J. Fox nei panni di Marty McFly in Ritorno al futuro, ma Christopher Lloyd ha recentemente elogiato Eric Stoltz per come ha inizialmente caratterizzato il personaggio, rivelando anche di non aver preso con leggerezza la sua sostituzione.

In una nuova intervista pubblicata da GQ Magazine, Lloyd, 83 anni, ha dichiarato che all'epoca non aveva "idea che ci sarebbe stato un cambiamento" in termini di casting: "Ero all'oscuro della decisione della produzione di inserire Fox al posto di Stoltz."

"Stavamo girando la sequenza iniziale del centro commerciale e ci è stato chiesto di venire in una delle roulotte all'una del mattino", ha spiegato l'attore. "Steven Spielberg era lì e ha ci ha dato la notizia. La mia più grande paura, visto che stavamo già girando da sei settimane, era di non riuscire a rifare tutte le mie scene una seconda volta, ero molto preoccupato".

Christopher Lloyd ha concluso l'intervista definendo Stoltz "un attore meraviglioso", aggiungendo che i potenti dello studio "decisero che avevano bisogno di qualcuno con un tocco comico. E poi beh, io e Michael abbiamo avuto una chimica incredibile. Anche se facevamo una pausa, tornati sul set eravamo sempre sul pezzo."