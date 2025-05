Ritorno a Las Sabinas debutta su Rai 1 al posto del Paradiso.... o forse no! Cosa sta succedendo al palinsesto

L'onda lunga della morte di Papa Francesco continua a influenzare il palinsesto della Rai. Dopo l'improvvisa scomparsa del pontefice e la rapida elezione del suo successore, Papa Leone XIV - il primo pontefice americano della storia, nominato venerdì 9 maggio al termine di un Conclave durato appena due giorni - la programmazione televisiva sta subendo modifiche a catena.

Tra i programmi coinvolti nella riorganizzazione figura Ritorno a Las Sabinas, la soap spagnola destinata a prendere il posto de Il Paradiso delle Signore nel daytime pomeridiano di Rai 1. La nona stagione della popolare serie ambientata nel grande magazzino milanese si è conclusa lunedì 5 maggio, rispetto alla data originaria di venerdì 2 maggio, per consentire alla rete ammiraglia di coprire adeguatamente gli eventi legati alla morte del Santo Padre e alla sua successione.

La Rai annuncia Ritorno a Las Sabinas, ma cambia idea

La nuova soap spagnola, già trasmessa in precedenza su Disney+, era inizialmente prevista per la stessa settimana, ma la Rai ha deciso di rimandarne il debutto. Tuttavia, regna ancora molta confusione. Nonostante la scheda su RaiPlay indichi lunedì 19 maggio come data ufficiale di inizio - e presenti un'anteprima del primo episodio - nei palinsesti televisivi il debutto della serie è segnalato per domani, ma con la trama del secondo episodio.

Una scena di Ritorno a Las Sabinas

Un avvio confuso, quindi, per Ritorno a Las Sabinas, con protagonisti Olivia Molina e Andrés Velencoso. La gestione poco chiara delle date e dei palinsesti rischia di compromettere l'accoglienza del pubblico e il successo della nuova soap del pomeriggio di Rai 1. Resta da capire se nei prossimi giorni la programmazione verrà stabilizzata o se ulteriori cambiamenti sono in arrivo.

Trama di Ritorno a Las Sabinas

La soap segue le sorelle Molina, Gracia e Paloma, che tornano al loro paese natale, Manterana, per prendersi cura del padre malato. Il ritorno riporta alla luce vecchi amori e segreti di famiglia, intrecciando temi romantici, tradimenti e un pizzico di mistero. Ritorno a Las Sabinas è composta da 70 episodi ed è conclusiva, ovvero non è prevista una seconda stagione.