Rita Hayworth e Glenn Ford: le star di Gilda ebbero una lunga relazione, svela il figlio dell'attore

Il figlio di Glenn Ford ha affermato che il padre e Rita Hayworth ebbero una relazione che durò alcuni decenni. Ford recitò per la prima volta al fianco della Hayworth in "Seduzione" del 1940 ed in seguito i due apparirono in molti altri film, tra cui "Gilda" del 1946, che trasformò Rita in una star del cinema mondiale.

"Non si sono mai sposati perché erano sempre entrambi legati o sposati a qualcun altro", ha detto di recente Peter Ford, l'unico figlio della star defunta, durante un'intervista di Closer Weekly, aggiungendo che "È stata una relazione che è durata molti, molti decenni".

Ford è morto nel 2006 all'età di 90 anni. Nel 2011 Peter, figlio della ballerina Eleanor Powell e di Ford, i quali sono stati sposati dal 1943 al 1959, ha scritto un libro su suo padre intitolato "Glenn Ford: A Life". Secondo le pagine del libro Ford avrebbe avuto relazioni con centinaia di star di Hollywood, tra cui Gene Tierney, Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Judy Garland e Marilyn Monroe, solo per citarne alcune.

Durante l'intervista Peter ha aggiunto anche che, nel 1960, Ford ha acquistato il terreno vicino alla casa della Hayworth a Beverly Hills, che l'attrice condivideva con James Hill, con cui all'epoca era sposata. Secondo il figlio sarebbe stata proprio la Hayworth a suggerire a Ford di acquistare la proprietà.

"È lì che ha costruito la casa dei suoi sogni", ha spiegato Peter. "Il giorno dopo che ha finito quella casa ci si è trasferito e lei ha chiesto il divorzio. I due erano di nuovo insieme. Mio padre fece mettere un piccolo cancello sul retro della sua proprietà in modo che potesse sgattaiolare in casa di lei. Erano costantemente insieme".