Ripley, lo showrunner parla dell'adattamento: 'Non si legge un romanzo in due ore'

In occasione di una prima proiezione della serie Netflix con Andrew Scott, il creatore Steve Zaillian ha spiegato come ha adattato il romanzo del 1955 di Patricia Highsmith in otto episodi.

Quando si è trattato di raccontare la sua versione della storia, lo showrunner di Ripley Steve Zaillian aveva una chiara stella polare: guardare al testo. Nonostante l'onnipresenza dell'adattamento cinematografico di Anthony Minghella del 1999, Zaillian si è ispirato principalmente al romanzo di Patricia Highsmith del 1955 ,Il talento di Mr. Ripley , per creare gli otto episodi della serie.

"Non si legge un romanzo in due ore", ha detto Zaillian in occasione di una prima proiezione dello show di Netflix a New York. "Ci vogliono otto, dieci, dodici ore e sentivo che volevo ricreare in forma di serie il ritmo e la bellezza della narrazione di quel libro".

Il romanzo ha anche ispirato l'estetica in bianco e nero dello show, perché, come ha sottolineato Zaillian, nel 1955 i film erano tutti in bianco e nero. "Quando Patricia l'ha scritto, se avesse immaginato che all'epoca ne fosse stato tratto un film, sarebbe stato in bianco e nero", ha detto. "La copertina di quel libro che avevo era in bianco e nero, quindi mentre lo leggevo avevo in mente che fosse così".

"Sentivo anche che questa storia - quella che lei raccontava, quella che io volevo raccontare - era piuttosto sinistra e piuttosto oscura", ha aggiunto. "Non riuscivo a immaginare che si svolgesse in una bella ambientazione italiana con cieli azzurri e abiti colorati e cose del genere", ha detto lo showrunner.

Amber Heard ha copiato Il talento di Mr. Ripley durante la sua deposizione: la scoperta dei fan

La locandina di Il talento di Mr. Ripley

La serie

In Ripley recitano Andrew Scott (che interpreta il protagonista) Johnny Flynn, Dakota Fanning e Eliot Sumner. Flynn interpreterà Richard "Dickie" Greenleaf, il ricco e viziato figlio di Herbert che è fuggito in Italia e diventa l'obiettivo di Tom, mentre Fanning interpreterà Marjorie "Marge" Sherwood, l'amica più intima e l'interesse romantico di Dickie. Sumner interpreterà un amico di Dickie che presto diventerà sospettoso delle intenzioni di Tom. Ripley debutta il 4 aprile su Netflix.