Ricordate Cloud Atlas? Il nuovo film del regista aprirà il 75° Festival di Berlino

Il regista tedesco Tom Tykwer aprirà il Festival di Berlino con il suo ultimo film The Light (Das Licht).

La proiezione avrà luogo il 13 febbraio 2025. Si tratterà di una prima mondiale e il film sarà proiettato fuori concorso nel Berlinale Palast. Nel cast troviamo gli attori tedeschi Lars Eidinger (Dying, About Joan, Babylon Berlin) e Nicolette Krebitz (A Cloud in Our House, A E I O U - A Quick Alphabet of Love) nel ruolo di protagonisti.

Tykwer, che tra gli altri ha co-diretto Cloud Atlas insieme alle sorelle Wachowski e il cult Lola corre, ha aperto la Berlinale già due volte: nel 2002 con la sua prima produzione internazionale Heaven e nel 2009 con il thriller politico The International.

Nicolette Krebitz in un'immagine di The Light

"Sono al settimo cielo all'idea di aprire la Berlinale del prossimo anno con The Light", ha dichiarato Tykwer in un comunicato di questa mattina. "La Berlinale è il festival della mia vita. La città è il mio destino. Questo film è il mio desiderio".

Festival di Berlino: Todd Haynes sarà il presidente di giuria della 75esima edizione

"Appena abbiamo visto The Light abbiamo capito che volevamo che aprisse la 75esima Berlinale", ha dichiarato questa mattina la direttrice del Festival di Berlino Tricia Tuttle. "Tom Tykwer trova la bellezza e la gioia nel nostro mondo, spesso fratturato e difficile, e cattura magicamente l'essenza della nostra vita moderna sullo schermo. È con grande piacere che diamo il benvenuto a Tom alla Berlinale con Das Licht (The Light)".

The Light racconta la storia della famiglia Engels. Tim (Lars Eidinger), Milena (Nicolette Krebitz), i loro gemelli Frieda (Elke Biesendorfer) e Jon (Julius Gause) e il figlio di Milena, Dio (Elyas Eldridge), sono una famiglia che vive più fianco a fianco che insieme e nulla li tiene uniti fino a quando la governante Farrah (Tala Al-Deen) entra nelle loro vite. La misteriosa donna proveniente dalla Siria mette a dura prova il mondo degli Engels e porta alla luce sentimenti a lungo nascosti. Nel frattempo, persegue un piano tutto suo che cambierà radicalmente la vita della famiglia.