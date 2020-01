Richard Madden e Priyanka Chopra star di Citadel

Richard Madden e Priyanka Chopra saranno i protagonisti di Citadel, il nuovo progetto dei fratelli Russo prodotto per Amazon Studios.

Il progetto viene definito una "multi-serie" che verrà girata in varie nazioni tra cui il Messico, l'Italia e l'India. Priyanka Chopra, ex star di Quantico, e Richard Madden, recentemente nel cast del film Rocketman, saranno tra i protagonisti della versione americana di Citadel.

Il franchise ideato per Amazon Studios viene descritto come una serie ambientata nello spionaggio ricca di azione con al centro le emozioni.

Josh Applebaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg saranno autori e produttori esecutivi. Nel team della produzione anche Joe e Anthony Russo.

La versione italiana sarà una co-produzione tra Amazon e Cattleya.