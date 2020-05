Richard Harder: morto a 87 anni l'attore di Seinfeld e Star Trek

L'attore Richard Harder, in carriera nel cast di serie come Seinfeld e Star Trek, è morto all'età di 87 anni a Los Angeles.

Richard Herd è morto all'età di 87 anni, in carriera aveva recitato in serie molto amate come Seinfeld e Star Trek: The Next Generation. L'attore, come confermato dalla famiglia, stava lottando da tempo contro un cancro.

In Seinfeld Richard Herd aveva la parte di Mister Wilhelm e nella saga stellare ha avuto il ruolo del Klingon chiamato L'Kor, ritornando poi nel franchise in occasione di Star Trek: Voyagers e Star Trek: Renegades interpretando l'ammiraglio Owen Paris.

Herd è apparso 11 volte nella serie Seinfeld nel ruolo di Mr. Weilhelm che aveva il compito di supervisionare il lavoro di George Costanza (Jason Alexander).

Pochi giorni fa i fan di Seinfeld hanno dovuto dire addio a un altro dei protagonisti: Jerry Stiller, il padre di Ben, e uno dei volti più amati della comedy cult.